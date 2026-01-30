金管會談3制度議題 虛擬資產專法將送立院 台股交易時間延長與T+1交割啟動評估
金管會昨（29）日舉行115年新春記者會，主委彭金隆率兩位副主委及四局長對外說明115年施政方向與重點。（攝影／李海琪）
金管會昨（29）日舉行115年新春記者會，主委彭金隆率兩位副主委及四局長對外說明115年施政方向與重點。其中金管會也在會中回應三項與市場制度直接相關的議題。
首先，金管會指出，《虛擬資產服務法》草案已在行政院完成審查、待提報行政院會通過後即可通報立法院。第二，針對台股交易時間是否延長，金管會表示持開放態度，已請證交所重新審視並蒐集國際主要市場的執行情況與配套。
第三與交割制度相關，外界關注是否由現行T+2朝T+1縮短，金管會強調，將在效益須大於成本與風險的前提下審慎評估，並須納入外資時差與資金調度等因素，目前也已請證交所進行進一步評估，並蒐集各國推動進程與配套作法。
彭金隆表示，「別國做的，我們不見得要做；也不會因為別國不做，我們就不會做」，制度是否導入的關鍵在於是否「好處大過成本與風險」在此前提下，才會進一步評估導入。
貿易商開始收穩定幣，穩定幣跨境支付與銀行保管試辦受矚
穩定幣（stablecoin）是一種「價格力求穩定」的加密資產，常見是用美元等資產做錨定，因為波動相對小，市場多把它當成加密世界裡比較像「數位現金」的工具，用來付款、轉帳、暫存資金，也常作為買賣其他加密資產的計價單位。外界關注穩定幣未來在台灣的監理規範與落地應用。
副主委莊琇媛表示，《虛擬資產服務法》草案已於去年6月送至行政院審查，後續待提報行政院會通過後，便可通報立法院，目前依法規來看，以錨定法定貨幣為主。
莊琇媛續指，去年美國天才法案（GENIUS Act）出爐並對穩定幣納入監管以後，廠商在國際貿易、支付時已經開始使用穩定幣；而廠商從國外取得的穩定幣，多以外幣（美元）錨定為主，因此當穩定幣需求越高時，廠商一定會想放在傳統的金融機構，所以將來必定會與傳統金融做對接，如今部分銀行也已在做保管銀行，此為第一步。
他表示，廠商在對整個供應鏈支付時，也可能會出現台幣穩定幣的需求，因此未來金融機構需要可提供法幣與穩定幣無縫接軌的服務；莊琇媛也透露，已發現金融業有「默默練兵」，已看到未來的場景，因此將來專法通過、技術水準俱備後，金融機構應可提供更多的金融服務。
交易時間延長券商不愛，金管會：蒐集國際作法與配套審慎評估
對於市場關切台股是否有機會延長集中市場交易時間，彭金隆表示，金管會持開放態度，已請交易所重新審視、後續再研議。
證期局長高晶萍說明，台股交易時間相較主要亞洲國家確實較短，國際主要市場如美國 NASDAQ 研議延長至 23 小時、倫敦 24 小時、韓國則為 12 小時，但延長交易時間屬重大制度改變，牽涉投資人、散戶、外資、券商、中介機構與銀行端等多方利害關係人，金管會持開放但審慎態度面對。
金管會目前請台灣證券交易所蒐集國際主要市場研議延長交易時間的執行情況，作為後續研議能否延長及相關配套措施的借鏡，並將在考量台灣國情與配套下，以開放但審慎態度評估。
不過，據外界了解，部分國內券商認為，除主要交易量集中在開盤後、收盤前幾個小時，延長效益有待商榷外，若延長交易時間，業務人員可能被「綁在公司」，進而影響財管業務推動。因此券商對於延長交易時間態度更較保守。
交割制度T+2是否走向T+1？金管會：好處須大過成本與風險
除交易時間延長之外，台股交割制度是否可能由現行T+2（交易日後第2個營業日完成交割）縮短為T+1（交易日後第1個營業日完成交割），以更快交割、降低未結算風險，也成為關注焦點。
高晶萍表示，國際間確有市場朝更短交割週期前進，根據統計，像是英國、瑞士、澳洲等約12個國家預計在民國115至119年陸續實施T+1；亞州國家則仍在密切研議，尚未有具體時程。
「國際在進展時，我們不落後也不躁進」高晶萍說，但台股市場除本國投資人外還包含外資，若要推動T+1，必須將時差、外資資金匯入與資金調度、以及整體作業安排等因素納入評估，可說多方利關人頗多，因此金管會將請交易所進一步評估，並蒐集各國推動進程與配套作法。
彭金隆也在會中回應，「別國做的，我們不見得要做；也不會因為別國不做，我們就不會做」。他強調，制度是否導入的關鍵在於成本與風險的權衡，必須在「好處大過成本與風險」的前提下才會進一步評估導入。
