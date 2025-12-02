金管會證期局換將 高晶萍升任局長 多項人事案同步生效

金管會近期因高層幹部陸續退休，觸動多項人事異動。本報資料照片



金管會近期因高層幹部陸續退休，觸動多項人事異動。金管會今（2）日公布最新調整，證券期貨局局長張振山退休轉任證基會董座，證期局長由現任副局長高晶萍升任，新職自 12 月 2 日起生效；原副局長遺缺則由主任秘書黃仲豪升任，主秘一職則由證期局組長王秀玲接任。

新任證期局長高晶萍學、經歷完整，畢業於政治大學會計系及成功大學會計碩士，83 年高考會計審計及格，歷任證期局科長、簡任秘書、副組長、組長與主任秘書等職務，熟悉資本市場監理業務，被視為深具專業與穩健路線的監理幹部。

接任副局長的黃仲豪，畢業於中興大學財稅學系、政大財政研究所碩士，85 年高考財稅行政類科及格，曾任證期局科長、專委、金管會專委與證期局組長，多年來投入證期法規與市場制度監理，政策歷練完整。

新任主秘王秀玲則為政大統計系、東吳大學企管碩士，86 年高考企業管理類科及格，歷任證期局科長、專委、副組長，熟稔內部行政與監理事務，未來將負責整體行政協調及政策支援。

除證期局的人事調整外，金管會也同步宣布綜合規劃處異動。綜規處處長林羲聖於 11 月 21 日調任金融市場發展及創新處，原遺缺由副處長劉秀玲升任，同樣於 12 月 2 日正式到任。

劉秀玲為台灣科大企管系及台灣工技院管理研究所碩士，並取得英國城市大學銀行及國際金融碩士，歷任銀行局科長、專委與副組長等職務，具備金融市場與監理制度完整經驗。

