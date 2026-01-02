金管會跨年夜狂開罰單！保險業4家挨罰430萬

金管會在跨年夜展開大規模裁罰行動。12月30日先對上海商業儲蓄銀行開出1200萬元重罰，原因是該行10年間陸續發生4名行員挪用客戶款項或公款，金額達2560萬元，卻延遲通報重大偶發事件，顯示內控制度出現嚴重疏漏。

12月31日金管會再度出手，針對保險業開出4張罰單。台新人壽因辦理一般業務檢查發現違反保險法規定，遭罰240萬元並予以2項糾正。值得注意的是，台新人壽與新光人壽已於2026年1月1日正式完成合併，更名為新光人壽保險股份有限公司，合併首日即收到裁罰通知。台新新光金控隨即發布重大訊息，表示已依金管會意見改善完畢。

廣告 廣告

泰安產物保險因高雄特定大樓物業自110年8月退租後，收益率與利用率長期低於法定標準，且未依規定向董事會報告運用現狀，遭罰100萬元。必佳保險代理人因架設網站不當比較保險商品及以折減保險費方式招攬業務，加上代收保險費未落實管理規範，共遭罰60萬元。台中銀保險經紀人則因專案檢查發現缺失，遭罰30萬元並予以糾正。

在裁罰消息之外，金管會同步公布2026年8大新制。證期局6項新制中，最受矚目的是集保公司建置電子化紀念品平台，預計3月31日起實施，股東完成電子投票後可線上領取超商禮券等紀念品。全體上市櫃公司自元旦起須提前上傳股東會議事手冊及年報，議事手冊從21天提前至30天，年報從7天提前至14天。

此外，125家上市櫃公司將自2026年起分3階段接軌IFRS永續揭露準則。公司買回庫藏股將從5月1日起改採電子化申報，財務報告也將改以電子檔案上傳指定網站。

保險業方面，元旦起實施國際財務報導準則第17號保險合約與新一代清償能力制度。金管會保險局副局長蔡火炎表示，新準則將以公允價值衡量保險負債，要求保險業每張保單的合約服務邊際不能為負值，促使業者更注重商品獲利能力，商品將朝去長期保證化方向發展。新制度相當複雜，金管會已發布4階段調適措施，引導業者提升財務體質。

更多品觀點報導

AI 浪潮下的資安新戰場 台科大聚焦防詐與 AI 資安治理

立委林楚茵籲「全齡金融」破高齡貸款歧視 金管會：推動年齡去標籤化

