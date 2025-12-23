金管會送壽險業一年920億大禮包 不甩立院決議？官員：今天同步交報告

壽險業外匯避險單獨排除適用國際會計準則，外界爭議不已，立法院財政委員會上周四（18日）前腳才開完公聽會，金管會後腳就在主委彭金隆力挺下，今（23）日於例行記者會宣布有關方案。業者估算，整體壽險業因此節省的外匯避險支出一年大約920億元，因明年起適用，直到永遠，堪稱金管會送給壽險業的超級大禮包。

金管會已把這項壽險業可單獨享有，適用對象連產險業都不包含在內的政策大紅利，以新聞稿形式張貼在金管會官網。明年1月1日起，壽險公司擺在會計科目AC項下的未避險外幣資產，其匯率評價的變動數，將可按照該資產的剩餘存續期間，採直線法，逐券逐筆攤銷認列於當期損益。

AC 部位匯兌損益，不再一次計入當期損益

簡單舉例，假設壽險公司在AC項下持有10萬美元的美國公債，以32元兌1美元買入，新台幣突然升到30元，原本應該在當期損益認列新台幣20萬元匯兌損失，明年元旦起，只須按照該檔債券的剩餘存續期間認列損益。假設該檔債券15年後到期，如此壽險公司原本須認的20萬元匯損，變成只須認列1萬3333餘元，當期獲利就會變得好看。

外界好奇，上述壽險業獨享的政策紅利，業者受惠多大？熟悉此案的壽險業高階主管說，這項方案將讓壽險業者大幅降低NDF的避險比率，假設全部解除，以今年前10月壽險業避險成本2550億元，避險工具NDF約占3成（其餘7成為Swap），再年化計算，也就是2550億元乘以30%再乘以12除以10，可以算出金額約918億元，湊個整數簡單講，一年可以少花的避險成本大約920億元。

920 億怎麼擺？部分放外準金、部分放特別公積

這920億元準備擺到哪裡？金管會新聞稿指出，「研議將降低過度避險成本而節省之金額轉列為外匯價格變動準備金或資本項下」，換言之，金管會將允許一部分轉列到外匯價格變動準備金，另外一部分轉列為特別盈餘公積，因特別盈餘公積來自稅後純益，轉列到特別盈餘公積的部分，亦會讓壽險公司的稅後純益金額變大，但是不可以做為股利分配來源。

假設金管會允許擺到外匯價格變動準備金，以及特別盈餘公積的比率，各占50%，如此壽險業的獲利，每年將暴增460億元。

擺外準金的能否計入自有資本？蔡火炎：再討論

媒體問，外匯價格變動準備金可以計入自有資本，金管會是否也準備讓轉列到外準金的避險支出，可以計入自有資本，讓明年元旦起的新的資本適足率指標ICS比率變得超級好看？金管會保險局副局長蔡火炎說：「保發中心跟壽險公會還在做相關的研議，我們會等他們的研議結果提交出來之後，會裡面會再做進一步的討論。」

媒體問，金管會允許AC項下未避險資產的匯率評價可以逐年而非一次計入當期損益，明顯影響就是壽險公司將大幅降低避險比率，業者不避險了，如果持有的外幣債券到期時正好遇到新台幣大幅升值、產生鉅額匯損，怎麼辦？

蔡火炎說：「這個涉及到會計分錄的表達，這個部分後續還是會送給（壽險）公會這邊，還會針對會計制度範本再進行討論。原則上因為這是下一個年度來試用，所以我想還有一些時間可以討論。」

財委會要求研議其他措施，金管會今日答卷拒絕

媒體也問，立法院財委會今年11月12日決議，要求金管會應研議採取其他暫行措施之可行性，並將研議結果於半年內送交財委會，但仍應遵守國際會計準則。金管會研議的結果立院財委會還沒討論，金管會今日就宣布預告修正「保險業財務報告編製準則」之兌換損益規定，是否意味立院的決議不具拘束力、不必理會？

蔡火炎說：「沒有，我想我們都非常尊重財委會的決議，我們也已經提交報告到財委會。」媒體問報告是哪一天交的？蔡火炎說：「今天。」

