金管會開出今年第一張重大裁罰 新光人壽遭罰395萬

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天開出今年第一張重大裁罰，挨罰的是新光人壽。金管會今天表示，新光人壽辦理不動產之取得、開發或後續變更作業之決策程序、不動產管理作業及投資前評估分析作業，未落實執行內部控制制度，此外，尚有未落實「個人資料保護法」規定缺失，合計裁罰新台幣395萬元，金管會並要求新光人壽於裁處書送達之隔日起，限期1個月改正。

金管會共有三大業務局，根據統計，今年以來，「銀行局」尚無重大裁罰案件，「證期局」也沒有超過百萬元的罰單，至於「保險局」已經出現一張大紅單、裁鍰金額為395萬元，也是開春以來最重的。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，本案是金管會於辦理一般業務檢查時，發現新光人壽有違反保險法及個人資料保護法等相關規定之情事，因此，依保險法第171條之1第4項規定核處360萬元罰鍰，暨依個人資料保護法第47條第2款、第48條第2項規定，核處35萬元罰鍰，也就是共有兩大缺失。

蔡火炎指出，新光人壽在辦理不動產之取得、開發或後續變更等作業，有出現不動產租賃條件提案、經不動產投資管理委員會決議後，逕依委員會主席意見變更會議結論，未重新討論即提報公司審計委員會及董事會審議；有不動產地上權投資效益案於提報董事會審議前，即依不動產投資管理委員會決議簽報董事長核決辦理等情事，決策過程未依該公司所定內部控制規定辦理。

其次，新光人壽委託某公寓大廈管理維護所持有之自用不動產，發現竟然未經同意即將所管理不動產，提供利害關係人無償使用情事，而且，新光辦理委外事項查核，均未發現。再者，新光人壽辦理不動產投資業務，投資前，未審慎評估所投資不動產地區之供給需求，致有廢棄原有設計並需重行申請建造執照變更，延宕完工期程及增加建築師委任費用等缺失。

另外，保險局也指出，新光人壽簽訂服務合約，有留存資料逾越客戶同意分享範圍，以及未建立業務員入口網站帳號權限之控管機制等情事。

金管會強調，保險業資金涉及大眾利益，應建立完整有效的內控制度並落實執行。此次對新光人壽裁罰，旨在提醒業界應確實遵守法規，加強法令遵循與內部控管，以確保公司健全經營並維護消費者權益。

