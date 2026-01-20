金管會開放信用狀審查可委外 外銀有望受惠

（中央社記者蘇思云台北20日電）金管會今天表示，考量國際上已有相關慣例與作業流程可參考，放寬金融機構貿易金融後勤作業可委外範圍，明定信用狀審查也屬於可委外辦理範疇；外銀有望受惠，預期對銀行降低作業成本、加速處理有幫助，若順利的話，3月底、4月有望上路。

金管會今天表示，參考業者意見，研提「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」第3條、第13條修正草案，明定貿易金融業務的信用狀審查等作業也屬於金融機構可委外辦理的範疇。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，依照辦法規定，明訂金融機構可將貿易金融業務的後勤處理作業委外辦理，但以信用狀開發、讓購、及進出口託收為限，現行規定委外範圍不包含信用狀審查。

張嘉魁指出，考量國際慣例與一致性作業，像是日本、香港、新加坡等也普遍開放，放寬金融機構貿易金融後勤作業可委外範圍，但也明定受委託機構需以同一集團的公司為限，以外銀來說，可以委託給總行或區域中心來做，預期可降低銀行作業成本、加速處理效率。

至於影響範圍，金管會官員說明，本國銀行內部就有處理信用狀審查，比較有委外需求的是外銀，此次修正後主要受惠的是外銀在台分行與子行，包括3家子行和11家分行。此次規定將對外預告60天。（編輯：張均懋）1150120