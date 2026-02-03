金管會開放申設數位保險公司 9業者探詢

（中央社記者蘇思云台北3日電）金管會去年調整規則並重新開放申設數位保險公司，外界關注是否有業者申請案。金管會今天表示，有9家業者探詢，包括8家產險、1家壽險，皆為本國業者，目前尚未有申請案。

金管會2025年4月重新調整數位保險公司規則，放寬現行純網保公司申設條件與營運模式，包括降低產險與壽險最低資本額分別為新台幣5億與10億元，可視需求設立實體服務據點，發起人不限金融業等，也把純網保名稱修正為國際上通稱的數位保險公司，後續發布修正條文與配套的7項行政規則。

外界關注金管會去年8月開放數位保險申設後，是否已有業者申請遞件。金管會保險局副局長陳清源表示，合計9家業者有來探詢，產險、壽險皆有，分別為8家產險、1家壽險，目前尚未收到業者申請案。

陳清源表示，數位保險發起人沒有資格限制，不過，科技業者經營金融服務，多數仍會找有相關金融背景的人合作。目前潛在探詢的業者背後多有科技業者支持，或是有科技業者擔任顧問，目前看起來多數跟金融業仍有關聯性。

至於今年上半年是否有機會看到業者遞件申請，陳清源指出，業者要送件都會非常慎重，包括文件、系統設備都要到位才行，先前是有業者曾提到，如果準備就緒就會送件。（編輯：楊凱翔）1150203