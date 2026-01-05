金管會開放OSU對境外客戶不限用途借貸

（中央社記者蘇思云台北5日電）配合推動亞洲資產管理中心政策，提供證券商國際證券業務分公司（OSU）境外客戶更多元資金融通管道，提升資金運用效率，金管會今天宣布，開放OSU可對境外客戶辦理不限用途款項借貸業務，預計本週正式實施，國內18家OSU執照業者可依需求申請。

金管會去年9月研擬有關國際金融業務條例第22條之4第1項第7款規定之令草案，法規對外預告60天，近期預告期滿，近期將發布施行。

金管會今天透過新聞稿說明，這次修正重點包括客戶以中華民國境外客戶為限，款項收付以外幣為限，以及融通款項不得兌換為新台幣，且客戶不得以新台幣結購外幣還款。

至於證券商申請資格，金管會指出，總公司要經金管會核准辦理不限用途款項借貸業務，且符合國際證券業務分公司設置及應遵循事項辦法第2條所定條件。申請流程上，業者應檢附書件，由中華民國證券商業同業公會審查並轉報金管會核准。

金管會說明，擔保品範圍包含美國證券交易所股票及不具槓桿或放空效果的ETF、投資等級外國債券，與美元等6種外幣。OSU辦理本業務，原則準用證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法規定，且應依證券商內部控制制度標準規範規定辦理。

金管會解釋，目前國內持有OSU執照共18家業者，至於是否申請則視業者考量而定。（編輯：張均懋）1150105