金管會防颱令出動！銀行啟動災害應變 確保ATM、網銀運作

財經中心／余國棟報導

金管會請銀行以主動態度關懷客戶，如客戶因災害造成損失，銀行除以自有資金主動協助辦理天然災害相關貸款外，各銀行就相關主管機關，及地方政府所提供之災害專案貸款，亦應積極配合辦理。（示意圖／PIXABAY）

鳳凰颱風將來襲，金管會請各銀行注意防颱，並依「金融機構安全維護管理辦法」維護辦公場所與金融設施安全，及確保客戶端利用電子、通訊設備與金融機構進行轉帳及網路交易之安全防護，以利民眾於颱風期間，透過自動化服務設備及電子銀行（含網路銀行、行動銀行、語音銀行等）進行金融交易，確保金融服務不中斷。

金管會請銀行以主動態度關懷客戶，如客戶因災害造成損失，銀行除以自有資金主動協助辦理天然災害相關貸款外，各銀行就相關主管機關，及地方政府所提供之災害專案貸款，亦應積極配合辦理。目前計有30家本國銀行，提供多項天然災害低利融資方案，包括個人、房屋貸款及企業受災貸款等，相關資料已置於銀行局網站，民眾如有融資需求，可至該網站查詢各銀行所提供的相關貸款條件及聯絡電話。另有跨國匯款相關金融交易需求之民眾，亦可先行與往來金融機構洽商。

為掌握各金融機構正常營運情況，已設有「金融機構天然災害平安通報機制」，金管會表示，各金融機構均可透過網際網路申報系統，向金管會銀行局通報平安，如有發生重大災故，亦可循重大偶發事件專線通報。

另依台灣票據交換所現行之「支票存款戶票信狀況註記須知」、「查詢票據信用資料作業須知」等規定，如發票人遭受到不可抗力之重大災害，致影響其清償票款能力，得向該所申請重大災害註記，自災害發生日起6個月內暫緩通報為拒絕往來、不提供查詢，以維持企業票據信用。

