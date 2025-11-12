金管會防颱令出動！銀行啟動災害應變 確保ATM、網銀運作
財經中心／余國棟報導
鳳凰颱風將來襲，金管會請各銀行注意防颱，並依「金融機構安全維護管理辦法」維護辦公場所與金融設施安全，及確保客戶端利用電子、通訊設備與金融機構進行轉帳及網路交易之安全防護，以利民眾於颱風期間，透過自動化服務設備及電子銀行（含網路銀行、行動銀行、語音銀行等）進行金融交易，確保金融服務不中斷。
金管會請銀行以主動態度關懷客戶，如客戶因災害造成損失，銀行除以自有資金主動協助辦理天然災害相關貸款外，各銀行就相關主管機關，及地方政府所提供之災害專案貸款，亦應積極配合辦理。目前計有30家本國銀行，提供多項天然災害低利融資方案，包括個人、房屋貸款及企業受災貸款等，相關資料已置於銀行局網站，民眾如有融資需求，可至該網站查詢各銀行所提供的相關貸款條件及聯絡電話。另有跨國匯款相關金融交易需求之民眾，亦可先行與往來金融機構洽商。
為掌握各金融機構正常營運情況，已設有「金融機構天然災害平安通報機制」，金管會表示，各金融機構均可透過網際網路申報系統，向金管會銀行局通報平安，如有發生重大災故，亦可循重大偶發事件專線通報。
另依台灣票據交換所現行之「支票存款戶票信狀況註記須知」、「查詢票據信用資料作業須知」等規定，如發票人遭受到不可抗力之重大災害，致影響其清償票款能力，得向該所申請重大災害註記，自災害發生日起6個月內暫緩通報為拒絕往來、不提供查詢，以維持企業票據信用。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
企業儲存需求強勁！威強電小金雞它賺翻了 前3季EPS30.84元
國際盤勢／輝達崩跌近3％拖垮費半！AI股重挫道瓊創高 日韓股分歧收盤
台股盤前／道瓊飆破新高！台指夜盤漲123點 台股開盤有望止跌
籌碼／外資上週大逃殺再砍1141億 它好慘被砍近10萬張！
其他人也在看
替12歲兒買1600萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證
依《遺產及贈與稅法》第5條第5款規定，未成年人因不具完全行為能力，若名下出現高額資產或購屋資金，通常會被推定為父母贈與，依法須課徵贈與稅。不過，新北市一名父親替年僅12歲的兒子購買一戶總價1600萬元的淡水房產，卻因一項關鍵理由成功獲得免稅，連國稅局都認證合法。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
焦點股》宏達電：第3季轉虧為盈 爆量漲停
智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電HTC（2498）受惠第3季EPS 3.88元轉虧為盈激勵，今日開高後直攻漲停51.7元，截至9:20分，股價仍鎖漲停，成交張逾數6400張，漲停委買張數逾1.4萬張。宏達電第3季營業收入為7.2億元，營業毛利率為35.2%。營業淨損為8.5億元，稅後淨利32.4億自由時報 ・ 1 小時前
黃崇仁這次可以信了？力積電嗑了記憶體的藥 要翻身
「相信黃董，年底就懂」這是對力積電(6770)董事長黃崇仁的一種戲謔，力積電前身是力晶科技，2012年因為記憶體受到全球景氣循環影響，力晶跌到剩0.29元，走向下市的結局。經過董事長黃崇仁多年努力，進行組織及資本重組作業，2021年，力積電掛牌上市。隨著力積電上市，有不少股民選擇相信黃崇仁，跟著進場，力積電股價在掛牌首日盤中最高來到78.9元，漲幅高達58％，收盤時漲幅稍微收斂收在75.9元，但好景不常，大約僅半年的時間，2022年6月，力積電跌破掛牌價。理財周刊 ・ 23 小時前
唯一綠燈千金股...旺矽第三季獲利創新高卻慘跌停 分析師揭3關鍵
半導體探針卡和測試設備商旺矽（6223）第三季每股賺9.3元，創下新高。今（11）日股價不漲反跌，早盤一度來到2,000元，隨後賣壓出籠，慘遭打入跌停，股價鎖死在1,795元。對此，分析師指出，主要因技術面超漲，引發獲利了結且高檔買盤不濟，再加上基本面成長動能趨緩，讓投資人產生疑慮。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
《基金》退休5年0056轉0050 資產因此跳3成
【時報-台北電】退休初期想「靠配息過日子」，花了5年才學會看總報酬，於是賣了0056轉到0050/006208，如今0050資產也多成長27.5%，最近推出新書《有錢到老後》的作家嫺人，分享退休後的投資轉變，她慶幸賣掉個股，轉到市值型ETF，績效才好很多；對高股息ETF何時該換成市值型？她建議3種情況可換，先了解它、占比不逾1成和找回初心。 嫺人在臉書「嫺人的好日子」分享，退休初期約有一半資金放在個股，整體正報酬，不過落後大盤，這幾年陸續調整，目前只剩約15%。她日前鼓起勇氣，打開「賣股清單」，只有鴻海(2317)是少數例外，一賣掉就大漲；其他則慶幸有及時賣掉。 ◎賣掉就大漲的鴻海： 2022年5月賣掉1張，至今(2025/10/30)漲了148%，超過換過去的元大台灣50(0050)/富邦台50(006208)的126%；今年4月最低點時，又賣了幾張，結果賣掉後短短幾個月漲了120%，換過去的0050/006208漲76%。 嫺人剛退休時，就買了鴻海，前幾年還是牛皮股，最近幾年才變飆股，還超越大盤，結果是和它緣分不夠深，現在只剩幾張。 ◎賣掉後大跌的股票們： 幸好及時賣掉南亞(130時報資訊 ・ 1 天前
鴻海逆襲台積電！10月營收爆新高「前十名」出爐 法人超看好狂掃貨「這檔」AI題材股強勢稱王
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導10月台股營收戰火升溫，重量級企業陸續揭曉成績單，結果出乎市場預料。台積電雖穩居晶圓霸主之位，但在營收表現與法人買盤...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
台積電每股配6元 這天能領
台積電（2330）今（11）日召開董事會，會中重要決議三件是，其中，每股配息6元。本次決策包括核准2025 年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股盈餘為新台幣17.44元。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
台灣資產前10大集團大洗牌！台積電坐6望5 台新新光金首入榜就排第4
台灣資產前10大集團出爐且大洗牌！據CRIF中華徵信所11日最新公布的「2025年版台灣大型集團企業研究」調查結果顯示，台積電（2330）以資產近6.7兆元排名第6，2023年首度入榜來已前進二名，明年可望「坐6望5」，台新金併新光金後今年首度入榜就擠進前五，暫超車台灣金控名列第四次，僅陶於富邦、國泰霖園、中信集團之後，台灣前五大集團都被金融業囊括，而其他前十大非金融僅潤泰與鴻海（2317）集團入榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電出售8吋設備給世界先進 總金額上看逾7億元
台積電（230）與世界先進（5347）召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。台積電(11)日晚間7時30分召開重大訊息說明記者會，由企業公共關係處主管高孟華說明董事會核准出售機器設備予世界先進的事項自由時報 ・ 13 小時前
上市櫃營收五大天王 出列
上市櫃公司10月營收昨（10）日全數公布，營收五大天王同步出爐，包括10月營收金額最高為鴻海、10月營收月增率最高為東華...聯合新聞網 ・ 1 天前
6大銀行砍大全聯回饋 卡友3大權益飽受衝擊
明年起多家銀行不再提供大全聯一般消費回饋，卡友權益受影響(圖/全聯 提供)卡優新聞網 ・ 6 小時前
記憶體、伺服器概念股夯！外資加碼鎖定「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 隨著AI伺服器與高階記憶體需求持續升溫，相關題材股成為資金追逐焦點，多檔個股不僅營收創歷史新高，也吸引外資加碼買進。以下是分析師張貽程盤點本周市場聚焦個股表現： 2451創見：NANDFlash缺貨才剛開始，合約價大漲至少五成，外連續加碼買進。 3162精確：投身AI液冷散熱領域，自研多項液冷散熱零部件，營收刷歷史新高。 8110華東：記憶體封測追單潮湧現，第四季營收有望持續增，股價刷歷史新高。 8271宇瞻：AI帶動整體記憶體供應吃緊，產能縮減的趨勢不變，資金熱絡簇擁。 4967十銓：DRAM貨源嚴重不足，嚴格管控庫存調整配售，股價維持創高態勢。 關注熱門股 3665貿聯-KY：Q3季度EPS刷新高，AI伺服器產品比重持續攀升，外資偏站買方。 2421建率：CSP對高階散熱需求升温，預期第四季將持續放量，股價重現歷史高。 6223旺矽：整體ASIC市場的成長，探針卡出貨比重提升，內外資買人同步買超。 8210勤誠：客裏化機櫃成長動能強勁，機櫃種類變化性多樣，股價刷歷史新高。 8054安國：聚焦IC設計解決方案，拿下AI晶片開發專案，吸引短線資金迥流。※Newt新頭殼 ・ 1 天前
玻纖布飆瘋了！日東紡開第一槍「這2台廠」漲停鎖死吃香喝辣 中釉漲近半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB升級，相關原料供不應求，今（11）日由日本高階T-Glass玻纖布供應日東紡（Nittobo）率先大漲，帶動台廠富喬（1815...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
美股開盤記憶體終於跌了！SanDisk跳水挫4%
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（11日）早盤漲跌互見，持續一個多月強勁漲勢的記憶體類股今日回檔下探，美光開盤下跌3%；稍早軟銀集團宣布出清輝達所有股票，引發市場疑慮。美股四大指數11日早盤...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
95歲巴菲特發告別信！罕見曝光健康狀況、4.6兆財產分配
綜合外媒報導，95歲「股神」巴菲特（Warren Buffett）周一發出告別信，退休後不會再發年度股東信，但會以感恩節問候信與股東們互動，未來巴菲特也不會在股東會上發言，波克夏將由阿貝爾（Greg Abel）擔任執行長，主導日常營運，巴菲特仍掛名董事長。中時財經即時 ・ 1 天前
輝達GB300出貨暴衝！大摩「最新目標價」一次看 緯穎狂飆潛力86％、鴻海廣達緯創全中獎
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器市場全面起飛，輝達（NVIDIA）新一代GB系列機櫃出貨量驚人翻倍，掀起台廠供應鏈大洗牌。外資圈看好明年GB200、GB30...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
蝦皮打趴這超商，台灣人不愛超取了？他曝昔電商龍頭今虧爛：運費補助很重要
多元支付時代來臨，現代人工作忙碌，線上購物已成為許多民眾的消費日常，近日，亞馬遜（Amazon）宣布登台，推出全新獨立購物應用程式 Amazon Bazaar（亞馬遜Bazaar），主打低價、便利。臉書財經粉專「股人阿勳」今（11）日在貼文中盤點台灣主流電商平台指出，過去「超商取貨的天下」時代已經過去，物流速度與便利性已成為消費者購買的基本要求；而台灣電商正......風傳媒 ・ 22 小時前
併購惹禍！上半年白作工＋每股認損9.5元 上福股價慘跌停
雷射印表機及事務機耗材廠上福全球科技（6128）昨日傍晚召開重大訊息記者會，宣布依據國際會計準則（IASs）第36號公報，認列子公司商譽等無形資產減損，金額高達新台幣13.47億元，致上福今年前3季累計稅後淨損擴大至12.12億元，每股稅後淨損達9.5元，逼近一個股本，受到此利空拖累，上福今日開盤直接以跳空跌停開出。中時財經即時 ・ 1 天前
K董承諾破功！日本末日謠言害星宇航空第3季虧損近4.5億元
擁有60萬粉絲的「K董」張國煒去（2024）年在星宇航空（2646）股東會發豪語「虧損是最後一次」！不料受到日本漫畫家龍樹諒漫畫「日本末日」大海嘯預言干擾，加上川普關稅帝君發威，星宇（11）日董事會通過第3季財報，再度出現單季虧損4.5億元，所幸前三季仍有賺4.75億元，10月亦有連假助攻營收改寫新高，有望撐住全年獲利成績。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
【下班經濟學】漲不動！高股息ETF該棄守？高手示警：別再買0050？
0050受益人數正式超越00878，成為新的國民ETF！不少網友都問說，高股息ETF一整年都沒有漲，到底是不是該下車了？今天我們就找來存股總編謝富旭，不只分享他最新的ETF布局策略，還告訴你4檔還在低檔的深度價值股，一起來聽聽他的分析！台股高檔震盪！老手驚見2大警訊？台股今天(11/10)重新收復月線，到底是新一輪多頭再起，還是漲不動的徵兆？謝富旭表示，他目......風傳媒 ・ 1 天前