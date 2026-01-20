金管會雙管齊下 加強查核、防堵ETF不當銷售
〔記者王孟倫／台北報導〕近期台股大熱，指數型基金(ETF)規模快速擴大、IPO 熱潮再起，但也衍生不當銷售等風險；對此，金管會證期局強調，已經採取「雙管齊下」，包括：第一是「加強對券商的例行查核」、第二是「券商與投信投顧公會修訂自律規範」等兩大面向來積極因應。此外，如果ETF成立半年內，規模縮水超過5成，該投信機構後續的申請案，將從「申報制」改為「核准制」。
去年下半年以來，國內就已經有超過十檔投信業者新發行的ETF募集。證期局副局長黃厚銘表示，金管會已將 KYC(了解客戶)、KYP(了解產品)、商品適合度評估、風險揭露及業務人員酬金制度等項目，正式納入對證券商的例行查核範圍；此外，投信投顧公會與證券商公會也於去年下半年陸續修正自律規範，包括：不得鼓勵民眾借貸投資、擴張信用。
黃厚銘指出，投信業者辦理銷售業務時，不得以不正當方式勸誘認購，尤其，嚴禁鼓勵或引導民眾以借貸方式投資基金，避免投資人過度擴張信用而承擔過高風險。證期局強調，如果民眾遭遇不當銷售情況，可檢具相關資料予以檢舉，如果查核屬實，金管會將依「證交法」或「投信投顧法」對業者處以警告、糾正或裁罰。
此外，金管會已經督導證交所與櫃買中心加強審查，若投信新送件產品、必須與現有產品有明確區隔，且審核時，會一併通盤考量、該業者過去一年的行銷行為與策略。
外界也關切，部分投信ETF在IPO結束後，出現規模暴跌的情況，證期局指出，根據規定，如果基金成立且開放買回屆滿6個月，其平均發行單位總數、較成立日減少達50%以上，若達此狀況，金管會將判定認為是「規模大幅減少」；如果觸及此標準，該投信公司下一檔基金申請將面臨嚴審，從「申報制」改為「核准制」，以加強監理強度。
