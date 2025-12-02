金管會預告放寬申設分支機構辦法 18家銀行受惠

（中央社記者蘇思云台北2日電）金管會今天預告修正金融機構國內分支機構管理辦法第3條、第4條規定，放寬不符合平均稅前淨值報酬率（ROE）相關財務條件者仍可申設分支機構，後續對外預告60天，包括18家銀行、1家信合社有望受惠。

金管會銀行局副局長王允中在例行記者會上說明，近年來，國內金融機構業務發展愈來愈成熟，考量部分金融機構為增加金融服務廣度及深化客戶關係，有增設實體分支機構的需求，因此提出「金融機構國內分支機構管理辦法」第3條、第4條修正草案。

根據修正內容，王允中指出，一是增訂金融機構未符合平均稅前淨值報酬率的相關財務條件者，每年仍可申請增設分支機構與其家數限制，預計18家銀行、1家信合社有望受惠。銀行就算申請前3年沒達到同業平均稅前淨值報酬率9.98%或信合社沒達到4%，仍可遞件申請，但會再做審核。

王允中表示，二是定明由主管機關就上開申請增設分支機構的金融機構財務業務狀況，決定得增設分支機構的金融機構名單。

金管會統計顯示，今年截至9月底全體分行家數為3358家，創下2011年底以來新低。媒體關切目前數位金融非常方便，金融機構實體分支機構需求不像以往高，為何還需要放寬相關條件。

王允中指出，目前其他條件仍要符合，僅是放寬其中關於平均稅前淨值報酬率的條件。觀察部分銀行可內因為無法申請分支機構，業務更為弱化，也有銀行業者表達很多業務還是需要臨櫃，才能讓客戶更為方便，金管會才做出調整，但是否申請還是取決業者策略。

金管會表示，修正草案將對外預告60天，若順利的話，最快可能明年2月後上路。

根據金管會資料，目前因未達到平均淨值報酬率門檻而無法再新設分行的18家銀行名單，分別為台銀、土銀、合庫銀、彰銀、上海商銀、輸銀、高雄銀、王道銀、瑞興銀、華泰銀、板信銀、三信銀、聯邦銀、遠東銀、元大銀、凱基銀、星展（台灣）商業銀行與安泰銀。（編輯：黃國倫）1141202