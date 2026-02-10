金管會鬆綁券商申請高資產業務條件 3月中上路

（中央社記者蘇思云台北10日電）金管會今天表示，預告修正放寬券商申請高資產業務的資格條件，以及放寬券商海外子公司發行境外結構型商品的銷售對象，以擴大服務客群；調整後，預計有5家業者新增符合資格，可銷售對象範圍將增加約1.3萬人，新制預計3月中旬上路。

金管會配合推動台灣成為亞洲資產管理中心，發展高資產客戶財富管理業務是資產管理的重要一環，因此研擬修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」及「證券商辦理財富管理業務應注意事項」等規定，後續將進行法規預告14天。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，參考去年3月公告修正「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」相關內容，此次主要有2項修正重點。

黃仲豪指出，第一，放寬證券商申請高資產客戶業務的資格條件，在申請資格方面，刪除了原先對淨值的限制，以及在引資攬才方面的具體承諾要求，但也增訂公司無累積虧損、財務狀況符合證券商管理規則的相關監管比率限制（如負債淨值比）等規定。現行高資產業務券商共10家，修正後有望新增5家業者符合相關條件。

第二，放寬券商海外子公司所發行境外結構型商品的銷售對象，除了現行高資產客戶、專業機構投資人、高淨值投資法人外，再擴及到「專業投資人之法人或基金，及專業投資人之自然人」；另外也開放券商以信託方式辦理財富管理業務方式，可提供國銀發行的外幣計價結構型金融債券給專業投資人。

黃仲豪說明，預期相關修正後，可銷售對象將增加1.3萬人。

根據金管會統計，截至2025年12月底止，共核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等不同管道辦理高資產客戶業務，自2020年開辦業務以來，累計高資產客戶數達1711人，累計交易金額約新台幣4392億元。10家券商分別為永豐金證券、國泰證券、兆豐證券、統一證券、凱基證券、元大證券、元富證券、群益金鼎證券、富邦證券與華南永昌證券。（編輯：楊蘭軒）1150210