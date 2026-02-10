金管會鼓勵銀行對5大信賴產業放款 首期目標1200億
（中央社記者蘇思云台北10日電）金管會今天宣布，為提高產業競爭力，訂定「獎勵本國銀行辦理5大信賴產業放款方案」，共分3期辦理，並提供獎勵措施。第1期實施期間自今年4月1日到12月底，設定國銀對5大信賴產業放款增加目標值為新台幣1200億元。
行政院去年7月8日核定「5大信賴產業推動方案」（推動方案），為配合國家重點政策與產業發展需要，獎勵國銀對5大信賴產業提供融資協助，提高產業競爭力，金管會已訂定「獎勵本國銀行辦理五大信賴產業放款方案」，放款對象包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等5大信賴產業。
金管會銀行局主秘周正山指出，過去國銀針對中小企業放款、六大核心戰略產業也訂有獎勵方案，隨著六大核心戰略產業方案延至3月底到期，後續由5大信賴產業接棒，配合經濟部、國發會推動重點產業，希望把金融資源投入重點產業。
金管會今天表示，推動方案實施期間自今年4月1日起算，到2028年底結束，分3期辦理。第1期今年4月1日到12月31日，合計9個月，第2期為2027年全年，第3期為2028年全年。第1期國銀對五大信賴產業放款增加目標值為1200億元，第2期與第3期目標值，將視前期執行情況再逐年調整。
媒體關注過去第4期六大核心戰略產業放款新增額目標為3800億元，為何與5大信賴產業目標額1200億元有差異，周正山說明，以行業別代號來看，六大核心戰略產業有387項，五大信賴產業是94項，範圍有所限縮，金管會也詢問金融機構意見，並參考總體經濟指標訂出目標額1200億元，應屬合理。
外界關注現行國銀對5大信賴產業放款餘額水準，周正山指出，因今年有調整行業代號，要等到4月業者申報時才會有目前放款餘額數字。
至於績效考核方式，周正山指出，依國銀對5大信賴產業放款貢獻度及成長度，評選出優等銀行4名及甲等銀行6名，各個產業設置特別獎1名，共計5名，另就參與國家融資保證機制特別獎銀行，取績效第1名者予以獎勵。
金管會說明優等銀行的獎勵措施，包括第1至3名分別得申請將3家、2家及1家簡易型分行變更為一般分行；第1至3名分別得將3家、2家及1家分支機構跨縣市遷入台北市、新北市或高雄市，並採自動核准；轉投資金融相關事業及非金融相關事業採自動核准；申請增設國內分支機構時，於相關評比項下，予以加分；申請設立國外分支機構，符合規定條件者，優先核准；申請創新及研發新種金融商品時得優先考量；甲等銀行的各項獎勵措施，優等銀行皆可適用。
周正山表示，獎勵方案延續「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」的獎勵措施，希望持續營造有利於產業發展的融資環境目標。（編輯：林淑媛）1150210
其他人也在看
ETF定期定額選「每月扣一次」還是「分三次扣」？專家建議：這套「三分法」配置最穩健！
定期定額扣款日如何設定？網友描述：目前打算每個月固定投入15,000元投資006208（富邦台灣采吉50基金），但是好奇扣款的「頻率」要如何設定？一個月擇一天投入15,000，或者一個月中擇三天各投入5,000元，績效會有差異嗎？本文特別邀請ETF專家股添樂為網友解惑！
面板、衛星板一起綠！群創跌跌不休狂噴9.1萬張 「這檔」重摔5.6%炸量6.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在半導體及機電族群領漲下，台股大盤今（10）日走紅，截至11點，加權指數暫報32904.69點，上漲500.07點或1.54%，成交量528....
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野 新台幣暴衝重傷出口命脈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...
分析師認證沒對手！「這2檔」入選最強成長股：抱緊未來有望贏大盤
AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，目前的多頭市場已進入第4年，由成長股領軍。由於成長股在過去十多年持續跑贏價值股，以下兩檔股票被認為是現在適合買進、長期持有的成長型標的。
55歲才存ETF會太晚嗎？網友自認「薪水低、存款少」求救：這場複利馬拉松還跑得動嗎？
近期有網友在論壇發問：55歲開始買ETF，有意義嗎？網友自述：目前55歲，薪水不高、存款不多，且預計只能工作到60歲，現在才要開始定期定額存ETF有意義嗎？ 這個問題其實反映了許多中年人面對的現實處境：進入人生下半場，資產還沒準備好，還有投資的空間嗎？還值得冒風險買ETF嗎？本周投資診聊室來解答：當年齡已臨屆退休，還有需要存ETF嗎？存ETF發揮效益與退休族的投資關鍵是什麼？
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。
轉虧為盈！友達2025年獲利68億元 每股盈餘0.9元
面板廠友達（2409）今（10）日舉行法說會，公布2025年歸屬於母公司業主淨利為68.4億元，每股盈餘0.9元，全年轉虧為盈。展望今年，友達表示，目前外在變數仍多，審慎樂觀看待今年整體市場需求
【Yahoo早盤】封關倒數！台股大漲逾600點站上3萬3 分析師陳石輝2招揭抱股方向
明（11）日將迎來封股日，台股今（10）日延續猛烈攻勢，早盤大漲逾600點，飛越3萬3大關，創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪表示，美股表現穩健、台股賣壓已大致消化，加上法人現貨偏多操作，推升指數續強，但離長假僅剩1日交易日，建議控制持股水位，聚焦營收亮眼且位階相對低檔個股。
台積電明天有多噴？ 名師喊：1900元有機會
台積電（2330）今（10）日公布 1 月合併營收高達4,012億元，不僅首度站上 4,000億元大關，更繳出月增19.8%、年增36.8% 的「雙增」超強成績單。這份神級數據徹底粉碎了市場對第一季淡季的疑慮，PTT與各大社群瞬間湧現慶祝行情，網友紛紛大讚：「2,330 元真的要到了！」、「2,000 元以下都是禮物」。不過，股市名師看法趨向分歧，有人看好 1,900 元指日可待，但也有專家提醒短期衝擊 2,000 元恐「過於樂觀」。
封關倒數！台股一度漲近900點！挑戰今年收盤第一大 專家籲逢高減碼
受惠於美股上周五強力反彈，台股今日（6日）氣勢如虹，開盤即大漲 883 點，最高觸及 32,666 點，漲點創今年第一大，專家表示，建議逢高減碼，並落實現金為王，將現金水位拉升至 50%。
三星昔「滅台計畫」超放肆！張忠謀靠「夜鷹」完美反擊
南韓與台灣經濟產業高度重疊，早已是多年的競爭對手，台積電現在雖為晶圓代工龍頭，但過去一度被三星搶單，上演技術超車。所幸台積電創辦人張忠謀並未慌了手腳，全面強化技術推進，啟動夜鷹計畫24小時研發不停歇，突破10奈米製程瓶頸，擊退三星重獲大客戶信任，並在後續轉進先進製程奠定良好基礎。
封關前創新高！ 專家：抱股過年鎖定「三族群」
受美股科技股回穩帶動，台股今（10）日延續反彈走勢，大型權值股獲法人買盤推升，指數穩步走高。隨著明（11）日封關在即，投資人關心是否抱股過年或先行獲利了結。冠軍操盤手楊雲翔9日在社群平台指出，短線位置未如想像危險，他已進場布局，並以二月結算的指數賣權（Index Put）作為風險「保險」，且部位高於平時，以因應農曆年長假不確定性。
鴻海收復220元大關後遇壓...分析師曝「被低估」：耐心會有回報
鴻海今日一度重返220元大關，最高觸及220.5元，漲幅達2.5%，不過後續漲幅收斂，小漲1%左右震盪。運達投顧分析師陳石輝認為，鴻海目前價位無論以AI、電動車等產業本益比來看，都是被低估的位置，目前因籌碼面的問題股價難有表現，但耐心會有回報，一旦拉回就是介入點。
台積電鉅額交易試水溫 現1870.33元新天價
[NOWnews今日新聞]台積電9日盤後鉅額交易，最高配對價衝到1870.33元、刷新紀錄，市場解讀，這是替短線挑戰1900元丟出訊號試水溫。盤後資料顯示，台積電當天鉅額配對一共成交9筆，價格帶落在1...
「再賣下去就會超賣！」華邦電今明年產能都賣光 總座曝：不敢簽長約
記憶體大廠華邦電（2344）今（10）日舉行法說會，總經理陳沛銘表示，記憶體持續供不應求，目前2026年、2027年產能全賣光，強調「再賣下去就會超賣」。他提到，不少客戶在洽談未來數年的需求規劃，但公司目前傾向逐季談價，不願意接受超過三個月的長期訂單。
史上最強單月！台積電1月營收首度衝破4千億元 年增37％
台積電（2330）今（10）日公布今年1月營收，金額為4,012億5,500萬元，創下史上最強單月營收，月增19.8%，年增幅度36.8%。
法人挺 籌碼穩定股安心過年
在美股走弱、封關避險情緒雙重夾擊下，台股單周二度回防月線，專家指出，台股本周2月11日封關在即，市場短線交易盛行，加上丙種資金陸續回收，研判散戶持股比重高之熱門股震盪恐加劇，但觀察旺宏（2337）、長興（1717）等15檔上周融資減少、法人彎腰撿鑽石的籌碼穩定股，將成安心抱股過年的首選。
廣達1月營收2308億元年增6成 改寫歷史次高
代工大廠廣達（2382）今（9）日公布2026年1月合併營收達2,308.35億元，雖較去年12月衰退15.3%，但連續2個月站穩2千億元營收大關，年增61.9%，改寫歷史次高紀錄。
台股封關》6檔特種兵出擊！年後紅包行情全攻略
台股封關倒數計時，股民如何讓手中…