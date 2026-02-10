金管會鼓勵銀行對5大信賴產業放款 首期目標1200億

（中央社記者蘇思云台北10日電）金管會今天宣布，為提高產業競爭力，訂定「獎勵本國銀行辦理5大信賴產業放款方案」，共分3期辦理，並提供獎勵措施。第1期實施期間自今年4月1日到12月底，設定國銀對5大信賴產業放款增加目標值為新台幣1200億元。

行政院去年7月8日核定「5大信賴產業推動方案」（推動方案），為配合國家重點政策與產業發展需要，獎勵國銀對5大信賴產業提供融資協助，提高產業競爭力，金管會已訂定「獎勵本國銀行辦理五大信賴產業放款方案」，放款對象包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等5大信賴產業。

金管會銀行局主秘周正山指出，過去國銀針對中小企業放款、六大核心戰略產業也訂有獎勵方案，隨著六大核心戰略產業方案延至3月底到期，後續由5大信賴產業接棒，配合經濟部、國發會推動重點產業，希望把金融資源投入重點產業。

金管會今天表示，推動方案實施期間自今年4月1日起算，到2028年底結束，分3期辦理。第1期今年4月1日到12月31日，合計9個月，第2期為2027年全年，第3期為2028年全年。第1期國銀對五大信賴產業放款增加目標值為1200億元，第2期與第3期目標值，將視前期執行情況再逐年調整。

媒體關注過去第4期六大核心戰略產業放款新增額目標為3800億元，為何與5大信賴產業目標額1200億元有差異，周正山說明，以行業別代號來看，六大核心戰略產業有387項，五大信賴產業是94項，範圍有所限縮，金管會也詢問金融機構意見，並參考總體經濟指標訂出目標額1200億元，應屬合理。

外界關注現行國銀對5大信賴產業放款餘額水準，周正山指出，因今年有調整行業代號，要等到4月業者申報時才會有目前放款餘額數字。

至於績效考核方式，周正山指出，依國銀對5大信賴產業放款貢獻度及成長度，評選出優等銀行4名及甲等銀行6名，各個產業設置特別獎1名，共計5名，另就參與國家融資保證機制特別獎銀行，取績效第1名者予以獎勵。

金管會說明優等銀行的獎勵措施，包括第1至3名分別得申請將3家、2家及1家簡易型分行變更為一般分行；第1至3名分別得將3家、2家及1家分支機構跨縣市遷入台北市、新北市或高雄市，並採自動核准；轉投資金融相關事業及非金融相關事業採自動核准；申請增設國內分支機構時，於相關評比項下，予以加分；申請設立國外分支機構，符合規定條件者，優先核准；申請創新及研發新種金融商品時得優先考量；甲等銀行的各項獎勵措施，優等銀行皆可適用。

周正山表示，獎勵方案延續「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」的獎勵措施，希望持續營造有利於產業發展的融資環境目標。（編輯：林淑媛）1150210