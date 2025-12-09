金管會：上市櫃前3季對中投資收益創高 但投資放緩

（中央社記者蘇思云台北9日電）金管會統計顯示，上市櫃公司今年前3季投資中國獲利合計達新台幣3941億元，金額創歷年同期新高。金管會說明，企業投資中國雖然有挹注獲利但已逐步減少對中國依賴，也放緩投資腳步。

金管會今天公布國內上市櫃公司今年前3季海外與中國大陸投資情形。截至今年第3季止，上市櫃公司合計1209家到中國投資，占全體上市櫃公司總家數67.2%，較去年底減少2家。

金管會證期局主秘王秀玲今天在例行記者會上說明，統計今年前3季上市櫃公司在中國投資損益，上市公司利益3774億元，上櫃公司利益167億元，合計利益3941億元，較去年同期年增530億元，獲利金額創下歷年同期最高。

廣告 廣告

媒體關切對中國投資放緩，但投資收益卻創歷年新高的原因，金管會官員說明，主要是其他電子業、電子零組件業，受惠於終端需求增加，及水泥工業因大陸地區水泥價格復甦致獲利成長。整體來看，企業投資中國雖然有挹注獲利但已逐步減少對中國依賴，也放緩投資腳步，不過這部分需要時間逐步發酵。

至於上市櫃公司今年截至第3季止累計對中國投資金額合計2兆7433億元，較去年底減少1003億元，也是前3季首見同期衰退。證期局官員說明，中國投資是以美元計價，前3季減少主要受到今年以來新台幣兌美元匯率升值影響所致，若剔除匯率因素，前3季大致增加86億元。

觀察上市公司投資中國損益截至第3季成長前3大產業，分別為其他電子業1656億元，電子零組件業656億元與水泥工業4億元；上櫃公司投資損益成長前3大產業，包括綠能環保1.1億元，電子零組件業68.9億元與電子通路業0.3億元。

至於不含中國大陸地區的海外投資，截至今年第3季止，上市櫃公司合計1350家赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數75%，較去年底增加22家。

截至今年第3季止，上市公司累計海外投資9兆6554億元，上櫃公司8354億元，合計10兆4908億元，較去年底增加6949億元，增幅為近年同期第2大。

王秀玲表示，主要是併購或新設海外子公司，或因海外子公司擴廠、營運資金需求、參與現金增資，因此增加海外投資金額。上市與上櫃公司皆以半導體業累計投資金額較大。（編輯：林淑媛）1141209