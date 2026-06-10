金管會：分階段檢討精進 評估縮短處置股時間

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金管會表示，督導證交所及櫃買中心評估，縮短處置期間之可行性。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕由於日前聯發科等多檔大型電子權值股，因股價波動劇烈而證交所實施俗稱「關禁閉」的處置措施，引發外界擔憂，恐衝擊台股流動性。對此，金管會今天「公布注意及處置股票制度之檢討報告」，將督導證交所及櫃買中心，啟動分階段的檢討精進制度，評估「縮短處置期間」可行性。

所謂「處置股」是指當股票因股價波動過大、成交量過高等因素，被列為「注意股」後，仍持續異常而被臺灣證券交易所，或證券櫃檯買賣中心限制交易的股票。證券業者表示，這項機制的目的，在為過熱的市場降溫，以保障投資人權益。

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金管會出具報告說明，我國公布注意及處置制度，係為提醒投資人，注意交易風險及維護交割安全所建立之交易面警示及冷卻機制，透過風險預警、預收款券、延長撮合時間等措施，可降低異常交易對市場秩序及交割安全之影響。

目前多數亞洲國家亦採行類似措施，金管會直言，現階段仍有其必要性。惟考量近年我國資本市場規模持續成長，市場交易熱絡，股價指數及股價水準均已明顯提升，部分公布注意及處置標準有配合市場結構變化適時檢討之必要。

為兼顧市場管理、投資人保護及制度合理性，金管會強調，將督導證交所及櫃買中心分階段檢討精進相關制度：

首先是「短期目標」：金管會表示， 近期股市屢創新高，截至 115 年 5 月 25 日，千元以上之股票約有 50 檔，115 年日均成交量將近兆元，相較 113 年間股市站上二萬點時之千元以上公司檔數、日均成交量、市場規模等，均有明顯增加，將督導證交所及櫃買中心配合股價調升幅度評估規劃合理之公布注意股票警示標準，以達到預警目的。

近來，金管會積極強化資本市場各項財務業務訊息揭露、鼓勵上市櫃公司增加法人說明會召開頻率，各項財務業務資訊傳遞效率更為迅速、資訊更透明，輔以現今科技進步提升資訊傳播速度，將督導證交所及櫃買中心評估縮短處置期間之可行性。

其次，就「中長期目標」：持續蒐集國際相關制度發展趨勢，並多方徵詢專家學者、投資人及市場業者意見，通盤檢討公布注意及處置制度之妥適性，以兼顧市場效率、交易秩序及投資人權益保障。

對此，金管會強調，公布注意及處置股票制度，是市場監理機制之一環，目的在於提醒投資人注意交易風險、維護市場交易秩序及交割安全，並兼顧市場穩定與投資人保護，尚有存在之必要，惟相關措施宜配合市場發展、交易規模及實務運作情形適時檢討調整。

金管會指出，將督導證交所及櫃買中心廣納各界意見，精進制度設計，以兼顧市場效率、監理效能及資本市場健全發展。

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