金管會：前9月詐騙陳情439件 籲民眾「3不」防詐

（中央社記者蘇思云台北18日電）金管會今天表示，今年前9月民眾投資詐騙陳情案合計439件，與近3年統計數相比略有下降，呼籲民眾「3不」提防詐騙陷阱，不聽來源不明資訊，不加陌生投資群組以及不用保證獲利APP或投資平台，詐騙手法長長變化也要提高警覺。

金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會上指出，2024年全年民眾投資詐騙陳情案共941件，2023年781件，2022年636件，今年前9月民眾投資詐騙陳情案共439件，今年前3季與近年相比略微和緩。

觀察民眾陳情案主要有3大類別，分別為電話簡訊及LINE群組勸誘買股、金融商品交易平台（APP）與冒名金融業者等狀況。高晶萍說明，詐騙手法可能成本很低，源頭要完全阻斷很難，現在也常常有各種變形的詐騙手法，呼籲民眾仍要提高警覺。

高晶萍提到，近期屢傳詐騙集團透過網路社群或交友軟體，假冒名人、專家、美女、帥哥圖像，聲稱有內線消息、報明牌或高收益等方式，勸誘投資人至證券商開設受託買賣外國有價證券（複委託）帳戶，買進股價低且總流通量小的美股、港股或其他國外證券交易所股票。

高晶萍說明，由於這類股票股權較集中，容易炒作，詐騙集團經常會先拉抬股價讓投資人獲利後，再鼓吹投資人加碼大量買進，隨即拋售持股，以致股價大跌，造成投資人鉅額損失，又俗稱仙股詐騙。

高晶萍提醒，投資人應留意「3不」，包含不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP或投資平台，對於任何鼓吹加入投資群組、勸誘買股資訊提高警覺，「天下沒有白吃的午餐」，如果有疑問也可以向合法證券商洽詢，最好的方法還是要找合法業者開戶，萬一需要協助，也不會求助無門。

金管會目前也在證券期貨局網站設置「防範非法證券期貨業宣導專區」，並督導證券商公會於網站設置「非核准業者商品警示專區」及「國際投資警訊專區」。

為打擊投資詐騙，金管會2023年與Meta、Google達成「政府通報、快速下架」共識，後經投信投顧法修正，明定網路平台業者有責下架不法投資廣告後，證券周邊單位繼續協力蒐報違規網路投資廣告，並由司法警察機關通知網路平台業者下架。

金管會統計顯示，今年1到9月通報Meta、Google案件數共3萬3187件，2024年同期為3萬9362件，2023年4月至9月為8911件。（編輯：潘羿菁）1141118