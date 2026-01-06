金管會：去年11月警示帳戶呈月減 控管已有成效

（中央社記者蘇思云台北6日電）金管會今天表示，近年金融機構警示帳戶每月約增加2000至3000戶，2025年4月起加強管控後，整體月增率明顯趨緩，控管已有成效，2025年11月最新統計顯示，警示帳戶數為15萬2888戶，月減1866戶或1.2%。

金管會銀行局副局長王允中表示，近年金融機構警示帳戶每月約增加2000至3000戶，自2025年4月加強管控後，6月起每月增加數百戶或呈現負成長，整體月增率明顯趨緩，控管已具一定成效。以2025年11月為例，11月底警示帳戶數15萬2888戶，月減1866戶或1.2%。

根據金管會統計，截至2025年11月底，有4家金融機構列入警示帳戶觀察名單。

王允中呼籲，近期仍有假冒金管會與銀行局名義的詐騙案件，提醒民眾此類詐騙手法主要分為「假冒公務人員」或「假冒機關公文書」2大類。

王允中指出，印象很深刻的是，曾有一名女兒陪老父親到金管會，一直說有某金管會承辦人員通知其父親匯款，銀行局向其再三解釋沒有這名人員，很可能是詐騙，才有阻止匯款。

他強調，金管會及銀行局不會介入民眾日常金融交易活動，也沒有留存或監控民眾金融帳戶與交易往來資料，因此不會主動聯繫民眾，也不會以管制或凍結民眾帳戶為理由，要求提供金融卡、存摺、密碼及相關個人資料等，更不會以涉嫌洗錢資恐、違法匯兌、內線交易等犯罪偵辦，要求繳納保證金、扣押金、風控金、驗證金、滯留金等款項。

至於金管會日前邀銀行業討論ATM導入臉部遮蔽示警功能的可行性，王允中指出，已找銀行交換意見，會請銀行公會宣導，再請銀行規劃，仍需討論一些細部作法，等確定後再對外說明。（編輯：張均懋）1150106