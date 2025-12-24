金管會：台壽保全人員Ａ懸帳，公司已告發、不能損害保戶權益

金管會保險局副局長蔡火炎昨（23）日表示，台灣人壽保全人員盜領的懸帳，比較像是公司的暫收款項，而非應付而未付的保險金。台壽已向檢警告發涉案人員，金管會要求絕對不能損害保戶權益。

金融圈傳出消息，保險局已在今年12月4日左右收到台灣人壽的重大偶發通報，原本任職台壽客戶服務處（俗稱保全體系）客戶服務二部作業一科的楊玉芬，利用職務之便，多年來盜領多筆客戶的懸帳，金額合計將近2000萬元。

蔡火炎昨日傍晚於例行記者會解釋，楊玉芬A的懸帳，並非外界理解的應付而未付的保險金，而是比較像暫收款項。保戶可能知道有筆錢需要繳給保險公司，可能只知道公司某一個帳戶就把錢轉進去，繳的錢是要繳保費、清償保單貸款或其他目的，因為相關交易資訊不足，以致公司無法正確入帳，款項於是先掛在過渡的帳戶。公司需要跟匯款人確認繳費用途，釐清後再協助入到正確帳戶，還沒釐清之前，就是屬於所謂的懸帳。

蔡火炎：楊玉芬Ａ的懸帳像「暫收款」

楊玉芬盜領的是否全部都是暫收款？有沒有應付未付的保險金？蔡火炎說，初步瞭解，比較像是暫收款，但因台壽目前還在做更進一步的清查，等公司有清查結果之後，金管會將進一步釐清是否違反相關規定。另外，台壽已按規定在本月通報重大偶發及提交初步與後續報告，但因裡面仍有不清楚之處，金管會請公司繼續再查，查證都會需要一些時間。

媒體問為何懸帳可以A到將近2000萬元？蔡火炎說，第一個就是她從事這個行為有一段時間，再來就是有一定的筆數，「詳細細節我們還在瞭解中，因為這些金額是累積出來的，經過時間跟筆數累積出來。」

媒體也問，楊玉芬為什麼可以多次把暫收款匯到人頭帳戶？蔡火炎說，等公司清查完畢後，保險局內部會做相關行政裁處，有後續裁處時再一併跟大家說明。

保局周一邀許舒博「喝咖啡」，人員責任公司要處理

台壽的保全人員A懸帳之事，保險局本周一（22日）邀請台灣人壽董事長許舒博到板橋火車站來「喝咖啡」，媒體問，楊玉芬今年榮獲台壽客戶服務處頒發的服務小天使獎，但她在台壽今年2月被金管會裁罰之後，實際又開始盜領懸帳，保險局有無向許舒博表達，希望台壽如何強化管理？

蔡火炎說：「人員責任當然後面公司也要做一些處理，既然提了改善計畫為什麼又再犯，也會從公司提交的內容再來做判斷。」

蔡火炎說，金管會不能容許保戶的權益受到影響，這是保險業最基本要去負擔的責任。此事必須公司先賠償被楊玉芬A走的錢，「挪走的公司要補回來，公司賠了以後再跟楊去追償，不能說她還錢了才去回復客戶權益。影響到哪些保戶權益，要先去把它還原，不能讓客戶去承擔。」

