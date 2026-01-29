金管會：台灣資產管理規模增加4.95兆 目標達成率破百

（中央社記者蘇思云、呂晏慈台北29日電）金管會今天揭露亞洲資產管理中心與高雄專區成績單，自2024年6月至2025年11月，金融業資產管理規模已增加新台幣4.95兆元，跟原設定4兆元相比，2年目標達成率為123.8%；高雄專區截至去年底共18家銀行進駐，管理資產規模約2732億元。

金管會今天舉行115年新春記者會，公布金融業資產管理規模概況，自2024年6月至2025年11月，金融業資產管理規模已增加4.95兆元，與原定2年4兆元目標相比，目標達成率為123.8%。

2025年7月啟動高雄專區，金管會銀行局長童政彰表示，截至2025年12月底，已有18家銀行進駐專區，吸引高資產客戶2269人，管理資產規模約新台幣2732億元。

童政彰說明專區4大業務，第一，財富管理業務，客戶總數267人，投資餘額達31億元，主要辦理項目包括與投信投顧事業合作，銷售未具證券投資信託基金性質的境外基金，累計承作金額22億元。

第二，授信融資業務，累計動撥案件數為905件，貸款餘額174億元，其中以自益特定金錢信託受益權自行質借業務及金融資產組合融資（Lombard Lending）承作量較高，保費融資因銀行與保險公司合作模式逐漸成熟，呈現持續增長趨勢。

第三，家族辦公室業務，累計辦理108家，受託管理資產規模438億元，反映台灣家族企業對專業資產管理與傳承規劃的需求；第四，跨境金融服務，已協助境外高資產客戶開立海外分行帳戶1件，考量跨境金融服務對境內高資產客戶同樣具有便利性與吸引力，金管會聽取業者意見，將研議擴大跨境金融服務範疇，放寬適用對象至境內高資產客戶。

童政彰表示，高雄專區同步也帶動台灣整體高資產業務快速成長，2025年新增開放9家銀行辦理高資產業務，統計金融業管理高資產客戶資產規模，至去年底已突破2.1兆元，年增達53%。金管會先前成立「亞洲資產管理中心銀行業務推動小組」，也設置私人銀行業務、家族辦公室業務及OBU財富管理業務3大任務工作坊，未來將透過3工作坊持續優化業務。

對於亞資中心「4年有變、6年有成」目標是否有信心，金管會主委彭金隆表示，其他國家花費30年、半世紀慢慢成為區域金融中心，台灣推動亞資中心，不是說要超越誰，「也不是6年就變成現在新加坡」，而是希望可以做出台灣特色，獲得國際認可，法規可以接軌其他區域金融中心。（編輯：潘羿菁）1150129