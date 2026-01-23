金管會：台美關稅協議架構確定 助市場朝正面發展

（中央社記者蘇思云台北23日電）金管會書面報告指出，台美關稅協議架構出爐，有效排除出口成本劣勢，有助於降低上市櫃公司營收的不確定性，提升投資人對台股信心，助市場朝正面進展。

立法院財政委員會26日邀行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、中央銀行總裁楊金龍、經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯就「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」進行專題報告，並備質詢。

廣告 廣告

金管會書面報告指出，台美關稅協議於美東時間1月15日完成總結會議並對外宣布，協議公布後短期內（1月15日至1月20日）台股大盤指數漲幅2.64%，同期間成交量日均成交值也較公布前（1月2日至1月14日）成長6.67%；外資在協議公布後短期內（1月15日至1月20 日）持續買超台股79.29億元。

至於台美關稅協議對股市的影響評估，金管會指出，隨著台美協議確立15%對等關稅且不疊加的架構，跟日本、韓國、歐盟相同，並爭取到半導體及其衍生品的最優惠待遇，使台廠在國際競爭中與日、韓處於公平基準點，甚至相較越南及中國還享有優勢，有效排除出口成本劣勢，讓台灣的產業可充分發揮競爭優勢，將有助於降低上市櫃公司營收的不確定性，提升投資人對台股的信心，有助市場朝正面進展。

金管會表示，股市短期雖易受國內外金融情勢變化影響，但長期仍將回歸基本面。台灣上市櫃公司去年12月底累計營收合計約新台幣49.57兆元，年增13.78%，為歷年同期最高，顯示台灣產業具有因應外在經濟環境變化的競爭力與韌性。

金管會已請證交所及櫃買中心持續注意美國關稅措施情形，如上市櫃公司財務業務發生重大影響情事，應督促依規定及時公開相關資訊，並鼓勵業者舉辦法人說明會，充分揭露市場資訊。金管會尊重證券市場的運作機制，以保障投資人權益及維護整體市場正常運作。

金管會指出，密切關注台美關稅貿易協議對國內股市及產業的影響，並適時評估採行相關措施，以維護金融市場健全發展與對產業的支持。（編輯：林淑媛）1150123