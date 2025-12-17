金管會：壽險業近7年避險成本1.6兆 須找替代方式

（中央社記者蘇思云台北17日電）金管會報告今天指出，台灣壽險業過度避險，且負擔極高避險成本，近7年累計匯率避險成本達新台幣1兆6000多億元，必須尋求替代方式，像是將未實現兌換差額採分期攤銷。

金管會也研議將降低過度避險成本而省下的金額，轉列為外匯價格變動準備金或資本項下，以強化資本。

壽險業過去10年投入新台幣2兆元避險，業者盼調整匯率評價會計制度，減少避險成本，不過外界對於外匯會計調整措施有不同意見，質疑暫行措施形同將匯損「蓋牌」。立法院財政委員會規劃明天召開「壽險業如何以公允原則表達營運狀況」公聽會。

金管會出爐的書面報告指出，截至今年10月底，壽險業國外投資金額高達22.3兆元，扣除外幣保單後的曝險金額為15.2兆元，就15.2兆元部位進行避險比例約占6成。

金管會統計2019年至2025年10月期間，壽險業累計匯率避險成本高達1兆6000餘億元，遠高於同期間合計稅後淨利1兆4000餘億元，顯見避險成本昂貴，但實質避險效益有限。

金管會指出，國際會計準則第21號「匯率變動的影響」（IAS 21）規定未能允當表達台灣壽險業的經營特性，難以反映實際經濟實質，導致壽險業過度避險，目的只是降低財報帳面短期波動，但無法處理長期匯率結構性風險，應建立更能允當表達台灣壽險業財務狀況的會計制度。

至於壽險業匯率會計調整可能方向與配套措施，金管會表示，保發中心日前召開相關研討會，也邀專家學者參與，已獲共識。台灣壽險業資金結構，以外幣資產對應新台幣負債，其幣別錯配與國內債券市場規模不足有關，是非常罕見情況，可引用國際會計準則第1號「財務報表之表達」（IAS 1）第19段及第20段，偏離IAS 21規定，並允當揭露其影響。

金管會說明，現況導致壽險業負擔極高的避險成本，必須尋求替代方式，例如將未實現兌換差額採分期攤銷，以反映壽險業長期經營模式特性。有關台灣壽險業匯率會計偏離IAS 21規定與壽險業持有攤銷後成本衡量（AC）債券的兌換差額採直線攤銷法處理等方式，獲得多數與會者認同。

金管會研議將降低過度避險成本而節省的金額，轉列為外匯價格變動準備金或資本項下，並引導業者強化財務體質並提升資本韌性。

金管會強調，透過2方面強化保險業體質與進行資產負債管理改革，一是改善幣別錯配，已引導保險業資金投入國內公共建設及策略性產業；二是推動壽險業結構化轉型，強化資產負債及風險管理，減少資產負債幣別錯配，調整商品結構及投資策略。金管會也研議壽險業改善幣別錯配及資產負債管理的相關措施，協助業者改善體質。（編輯：楊凱翔）1141217