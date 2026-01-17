金管會：壽險評估投資公建需時間 跨部會合作增案源

（中央社記者蘇思云台北17日電）金管會持續鬆綁保險業投資辦法，鼓勵壽險資金回台灣，距離投資上限還有新台幣逾4兆元空間。金管會表示，壽險業評估投資公建案需時間，沒那麼快，但金管會以制度先行、先消除障礙，也透過跨部會合作，研議提供更多國內投資機會。

金管會表示，保險業收取民眾保費，資金運用要考量安全性、收益性與流動性，確保未來出現大量給付時也可快速變現。保險業選擇投資標的時，會依資產負債管理匹配原則選擇標的，例如考量期間、報酬率、風險控管，因此案源通常要具備長期穩定現金流量與合理報酬率，公建標的要有政策穩定性與可預測性等。

截至2025年第3季底，保險業整體資金為新台幣33.5兆元，其中屬保險法第146條之5專案運用、公共建設及社會福利運用金額為1610億元，占保險業資金0.5%，距法定限額15%的5.02兆元，還有逾4兆元的空間。

壽險業近7成資產投資海外，國民黨立委林思銘、民進黨立委李坤城都關心，政策持續鬆綁，但質疑資金回台效益似乎仍有限。金管會主委彭金隆表示，壽險業評估案件沒那麼快，需要時間，加上壽險業海外投資在固定收益商品，通常有當初投資目的與設定期間，金管會持續透過政策，改善保險業資產負債不匹配狀況。

彭金隆指出，金管會目前作法是透過制度先行，鬆綁相關規定，未來也規劃公建可投資範圍加大，作為政策宣示。除了提高業者意願外，重點還是市場上要有適合的標的，透過跨部會合作努力，尋求更多投資機會，長遠來看，金管會當然希望壽險資金回台灣投資的金額愈多愈好。

金管會已陸續提出相關法規修正，像是保險業透過私募股權基金及創業投資事業間接投資公共建設的風險係數，由原10.18%調降至1.28%；策略性產業投資，風險係數也由33.75%調降為17.25%。

金管會官員解釋，風險係數代表保險公司投資時需提列的風險資本，公共建設風險係數1.28%，即每投資100元需提列1.28元風險資本，可以說風險係數愈低，投資彈性愈大。

金管會去年底也把保險業資金辦理國內專案運用於公共及社會福利事業投資總額上限，從原保險業資金10%提高到15%，並擴大保險業可投資範圍，納入依照促參法或其他法律辦理的公共建設。

金管會表示，保險業放款依法應為擔保放款，將研議擴大經主管機關認可信用保證機構的適用範圍，例如，國外如果可以提供離岸風電融資的信用保證機構，也有意願提供信用保證的話，可透過發布令釋，將其納為認可的信用保證機構名單，並持續推動離岸風電相關金融商品在證券市場發行，增加保險業資金參與離岸風電的多元管道。（編輯：潘羿菁）1150117