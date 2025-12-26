金管會：實質解決壽險業長期匯率風險 審慎研議配套

（中央社記者呂晏慈台北26日電）對於壽險業面臨避險成本和匯率波動雙重壓力，金管會今天表示，已審慎研究後續配套措施方向，將著眼於如何實質解決壽險業長期匯率風險，並實質強化壽險業體質，完整措施將於財報編製準則正式實施前定案。

金管會今天預告修正保險業財務報告編製準則兌換損益規定，壽險業AC（按攤銷後成本衡量的金融資產）項下未對外幣風險組成部分指定避險者，可採直線攤銷法處理，有望降低匯率對損益表的影響。

金管會透過新聞稿說明，台灣壽險業資金結構主要來自保戶繳納的長年期新台幣保單，而資產端則因國內長天期固定收益市場規模不足且殖利率偏低，無法提供足量且存續期間匹配的投資標的，長期以來大量配置海外外幣債務工具，導致幣別錯配的資產負債結構。

金管會表示，現行依國際會計準則第21號（IAS 21）即期匯率評價，要求當期兌換差額全數認列損益，在近年新台幣升貶劇烈、壽險業外幣投資規模擴張的環境下，已長年導致短期未實現匯兌損益波動高於長期經濟實質，並使業者為平抑財報短期波動而進行過度避險，不過，衍生性金融商品避險成本昂貴，卻未達成實質長期匯率風險移轉，長期影響壽險業財務體質與財務報表解讀合理性與正確性。

因此，金管會說明，依據國際會計準則第1號（IAS 1）第19段「為允當表達經濟實質可偏離特定準則」的機制，在符合既有會計公報內研擬壽險業匯率認列方式，目的在於減少不符壽險經營特性的財務報表短期評價雜訊、強化會計資訊品質，使報表更公允反映壽險業長期經營實質，並引導壽險業健全發展。

對於外界質疑同樣面臨匯率變動挑戰，壽險業卻獨有政策調整，金管會解釋，壽險業的財務報導與資金運用是以長期保單履約、資產負債期間匹配與長期持有金融資產為核心，匯率波動對其財報的影響多屬未實現評價，且多無短期匯回的可能性，與其他金融業或一般產業的營運結構本質有所不同，基於各業別資產負債表結構與風險不具同質性，因此以公允表達的基本前提下，並無一體適用基礎。

同時，金管會預告，對於外界要求必須訂定完整配套，以解決結構匯率風險部分，已就後續配套措施方向審慎研究，將著眼於如何實質解決壽險業長期匯率風險，並實質強化壽險業體質。相關完整措施將於財報編製準則正式實施前定案。

此外，立法院財政委員會12月18日才剛開完公聽會，金管會12月23日便發布將修正保險業財務報告編製準則，也引發討論。金管會說明，處理過程及內容均充分尊重立法院財政委員會臨時提案決議及會計專業機構與專家意見，且符合國際會計準則精神。

金管會表示，將確保壽險業匯率波動的影響合理揭露及維持適當避險水準，要求業者應強化財務體質及提升資本韌性，以協助壽險業能有效管理長期匯兌風險，並在未來金融市場及外在環境波動中，仍持續保持穩健與永續經營能力。（編輯：林淑媛）1141226