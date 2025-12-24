金管會：社群平台涉詐廣告大幅下降 打詐成效顯著

金管會表示，打詐不應有假期，國內網路詐騙趨緩，今年第3季蒐報下架件數降至4千多件 (記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院交通委員會12月24日上午將進行「社群平台打詐成效」專題報告。金管會出具報告指出，根據數據顯示，113年第4季至114年第3季下架涉詐投資廣告案件數、已逐漸下降，顯示網路詐騙案件量呈「趨緩之勢」；其中，113年第4季為2萬5860件，到了今年第1季下降至1萬4078件，至於今年第3季更已經明顯減少至4446件。

金管會表示，近期詐騙集團藉由網路及社群平台，以交友、投資及求職等名義滲透至日常情境，誘使民眾不自覺落入詐騙陷阱。為遏阻社群平台詐騙亂象，「詐欺犯罪危害防制條例」指定數位發展部為網路廣告平臺(即社群平台)防制詐欺犯罪之目的事業主管機關。

數發部於今(114)年建置跨部會之「網路詐騙通報查詢網」，透過部會協力，將網路涉詐廣告交由本會在內之各目的事業主管機關進行後續下架處理。金管會除配合數發部確認涉詐投資廣告，要求社群平台下架外，亦責成證交所等證券周邊單位主動蒐報下架涉詐投資廣告，防範詐騙於未然，保護民眾財產安全。

其中，鑒於數發部打詐查詢網涉詐投資廣告案件量大，為提升打詐效能，金管會督導證交所委託打詐新創公司採用AI技術，以協助辨識涉詐廣告。自去(113)年9月打詐查詢網測試上線迄今，金管會已透過該網下架涉詐投資廣告約6萬餘件。

「打詐無假期，下架要及時」：金管會強調，基於詐騙在假日恐更為猖獗，打詐不應有假期，自114年7月督導證交所等周邊單位安排人力於非工作日進行涉詐案件確認，爭取第一時間將涉詐廣告予下架，以守護民眾財產安全。

根據資料顯示，114年11月份金管會下架涉詐投資廣告之平均時效約3.4小時，尚具成效。 金管會強調，人工輔助AI減少誤判：為降低因AI工具誤判，造成民眾之不便，金管會督導證交所就複雜案情提高抽檢比例並由審查人員共同研判，以降低誤判之可能性。

此外，除配合數發部外，金管會亦督導周邊單位主動蒐報下架涉詐投資廣告：自112年4月起，即督導證交所、財團法人證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所與證券期貨及投信投顧等3大公會委託反詐新創科技業者，運用AI技術，於Meta及Google等社群平台主動蒐報涉詐投資廣告，截至114年12月12日已累計蒐報10萬8639件涉詐投資廣告，均即時移請刑事警察局依法通知社群平台下架。

金管會表示，蒐報詐騙廣告數，亦呈下降趨勢。根據數據顯示，114年前3季督導周邊單位主動於社群平台下架涉詐投資廣告件數分別為1萬3676件、1萬1588件及7923件，亦呈現下降趨勢。

鑒於社群平台已成網路詐騙資訊之主要管道，將持續配合數發部對社群平台之監管，共同打擊詐騙，下架涉詐廣告，亦將持續精進涉詐廣告之辨識技術，希望在詐騙廣告未造成實害前，就能即時下架以實現精準打詐，保障民眾財產安全，另為提升民眾識詐能力，也將持續督導周邊單位加強對一般民眾及弱勢高齡者之宣導。

此外，金管會將督促金融機構及虛擬資產服務商協助執法單位共同防制金融犯罪，以保障合法經濟及金融活動能夠順暢運行。

