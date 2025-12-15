金管會：虛擬資產服務法 估最快明年上半年執行

（中央社記者曾智怡台北15日電）外貿協會今天舉行「穩定幣與國際貿易未來」論壇，金管會副主任委員莊琇媛指出，產業界關切穩定幣跨境支付問題，國內正在擬定「虛擬資產服務法」專法，今年6月已送行政院審查，預估最快明年上半年可開始執行。

莊琇媛致詞表示，俄烏戰爭發生後，各種穩定幣及虛擬資產交易再衝高，讓主管機關意識到虛擬資產納管必要性，但台灣起初僅以洗錢防制方式監理，後隨著交易量、應用範圍越來越大，目前正在擬定「虛擬資產服務法」專法，今年6月已送行政院審查，預計最快明年上半年可開始執行。

莊琇媛指出，產業界特別關心跨境支付問題，目前需求最多仍在美元穩定幣。日前聽到美國發行穩定幣必須符合互惠原則，但所謂互惠很難定議，後續將再找機會和美國研商。她補充，國內的專法草案，規劃一比一與法定貨幣兌換（不限新台幣），也需有十足保證金，確保穩定幣持有人未來可以100%求償。

貿協董事長黃志芳致詞表示，美國今年7月通過天才法案後，穩定幣（Stablecoins）已成國際貿易結算與跨境收付領域不可忽視的未來趨勢。根據今年10月貿協貿易指數調查，國內企業已有近5%開始使用穩定幣進行跨境支付，國外的台資企業更高達10%，顯示此議題已不只是概念，而是實際進行中的新模式。

黃志芳表示，央行總裁楊金龍已揭示台灣未來在發展數位貨幣方向，此論壇所討論的都以配合並支持政府立場為前提，第一是穩定幣的國際應用趨勢，包括發行者的觀點、國際支付巨擘的觀點、可能的風險、貿易對手國的觀點等；其次是國內業者若使用時會面臨的會計處理、法律遵循及營運導入等實務問題。

黃志芳會前受訪表示，台灣是貿易導向的國家，目前業者使用穩定幣最主要原因來自客戶要求，用來進行跨境交易，因穩定幣幾乎是按個鍵就能同步完成交易程序，比傳統金融支付方式快很多，業者也可減少資金庫存壓力，最重要是能提供更好效率。

Circle新加坡亞太區策略與公共政策副總裁卡茲（David Katz）指出，USDC目前流通於185個國家，每月交易量已超過3.1兆美元，觸及全球6億名使用者。企業端使用情境近年快速增加，包括跨境付款、供應鏈撥款、國際自由工作者支付、平台退款與境外客戶收款等需求。

日本加密資產商業協會（JCBA）專務理事幸政司表示，日本自2023年起將穩定幣納入「電子支付手段（EPI）」管理後的制度方向，今年已有銀行與金流業者啟動日圓掛鉤穩定幣試運作，未來將持續與美國GENIUS Act與歐盟MiCA等制度接軌。

韓國金融科技產業協會（KORFIN）理事鄭求泰說明，電商、科技平台與金融服務業者已陸續探索使用穩定幣處理跨境撥款、內容付費與交易結算等情境。韓國亦正在規劃由銀行、電子金融業者與錢包服務業者組成的跨域聯盟，以提升應用場景的互通性。（編輯：潘羿菁）1141215