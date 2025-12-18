金管會2026年金檢重點出爐 新增防制洗錢

（中央社記者蘇思云台北18日電）金管會2026年金檢重點出爐，金管會表示，明年金融檢查重點以防制詐騙、防制洗錢、金融消費者權益保護及資通安全韌性等4大議題列為特別關注領域，跟今年相比，減去不動產授信風險管理與公司治理，但新增防制洗錢面向，避免不法所得「漂白」。

金管會依循「金融檢查指導原則」，今天發布2026年度金融檢查重點，將防制詐騙、防制洗錢、金融消費者權益保護及資通安全韌性4議題列為特別關注領域。

金管會檢查局副局長尚光琪表示，明年除了銀行、保險、證券之外，9家通過登記核准的虛擬資產業者（VASP）也會在金檢範圍內，融資租賃公司目前屬於行為管理、不在金檢範圍中。跟今年度相比，明年少去不動產授信與公司治理2面向，主要是實地檢查發現業者做得不錯，雖然沒列入特別關注議題，實務上還是會持續了解。

在防制詐騙部分，尚光琪指出，為防制詐欺犯罪危害，預防及遏止不當利用金融服務從事詐欺犯罪，針對本國銀行及信用合作社強化對異常帳戶或交易的認定、持續審查、機構間照會通報及控管作業、虛擬資產業者（VASP）則針對疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號或交易，強化客戶身分確認審查等。

在防制洗錢，尚光琪說，為強化金融機構開戶與持續性審查洗錢風險管控，本國銀行及外國銀行在台分行應評估客戶開戶的地緣性及目的之合理性、營運地點真實性及資金來源合理性等。

至於明年為何新增防制洗錢，尚光琪指出，防詐一直都是重中之重，但是防詐不等於防洗錢，詐騙不法所得會透過洗錢方式「漂白」，因此這次也把防制洗錢列為重點。在虛擬資產服務法正式實施前，VASP業者主要會以洗錢防制法來做金融檢查。

尚光琪表示，在金融消費者權益保護部分，將針對本國銀行、證券商及壽險公司查核銷售過程，有無不當搭售勸誘客戶購買房貸壽險或以擴張信用方式投資金融商品的情形，以及針對本國銀行加強查核防杜代辦貸款案件執行情形等；VASP部分將虛擬資產保管商為客戶保管的資產與其自有財產，應分別獨立等列為檢查重點。

此外，為強化資通安全管理，尚光琪指出，將資訊安全管理制度及資訊安全人力等列為檢查重點，另外為因應金融機構加速雲端技術的應用，將查核資安控管及雲端備份機制等。（編輯：楊凱翔）1141218