金線輕軌沿線四市 波莫那開發可負擔房潛力足
金線輕軌東北區延長線首期工程，沿線四市的房價有明顯差距，形成迥異住宅開發策略。專家認為，波莫那將是四個城市中，最具可負擔性房屋開發潛力的城市。
Re/Max資深地產經紀Nick Abbadessa表示，聖蓋博谷東北區近年開發迅速，洛杉磯中部和西部地區，愈來愈多居民遷往210號公路沿線的腳城市，210號公路高峰期的交通密度愈來愈大，就可見其附近人口增長之快。而近幾年，僅他本人經手的當地房屋買賣，就超過1700單，都集中在山腳城市。他認為，金線延長線通車後，東北區人口變遷更快。
他分析，格蘭杜拉、聖迪馬斯和拉汶，目前中間房價已在85萬至95萬之間，建商購買土地改建的成本較高。而波莫那房價比前三市低約20%至30%，未來十年最有可能成為中高密度住宅集中落地的城市。
部分地產商對四城市未來十年住房開發潛力進行預測。普遍認為，以白人為主、人口約5萬2500的格蘭杜拉，中間房價近90萬美元，土地取得成本高，面臨高房價壓力和周邊大學城 （Azusa Pacific University/Citrus College）需求，社區較保守，不太支持超高密度建案。加上學生族與年輕家庭的需求，適合中密度經濟型住宅。
人口近4萬的聖迪瑪斯，最近十年亞裔人口增加5%左右，目前中位房價逼近100萬美元。市政府對高密度開發態度趨於開放，金線車站設於商業區旁，複合式開發（mixed-use）潛力相當高。
人口3萬1000的拉汶市，儘管當地相當高比例居民對密集型住房開發持反對意見，但地產人士認為，其擁有大學城（La Verne University）、土地稀缺，且中間房價接近95萬美元的特點，急需為年輕家庭、學生與職員提供「中等價位住宅」，未來十年開發「康斗為主，城市屋為輔」的經濟型潛力，為中高水平。
房價最低、土地取得最容易、西裔高占72%的15萬人口大城波莫那，被視為未來十年金線的沿線城市中，中高密度住宅開發主戰場。波莫那目前的中間房價為66萬至70萬美元，明顯低於沿線周邊城市，加上社區支持更可負擔的高密度住宅開發，金線波莫那站為公認最吸引「可負擔」消費、服務業、青年學生族群的站點，預計城市屋、康斗和租賃式公寓，都將有大發展。
