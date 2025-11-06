金縣府前中國男撒統一傳單 驅逐出境前高喊和平統一

（中央社記者吳玟嶸金門6日電）盧姓中國籍男子今天上午在金門縣政府前拋撒寫有「統一台灣」等語傳單。因盧男從事與許可來台目的不符活動，移民署下午強制驅逐出境，前往碼頭途中他數度喊「兩岸和平統一」。

根據目擊者描述，上午9時許，盧男拿著1面是中華民國國旗、另1面是五星旗的旗幟，在縣府大樓前樓梯處拋撒寫有「統一台灣」等語傳單。盧男準備離去時，被金門縣府人員與保全攔下並報警；金城分局員警到場後，將他帶回派出所，再交由移民署南區事務大隊金門專勤隊進行調查。

廣告 廣告

移民署人員下午3時許執行遣返作業，將盧男帶往水頭碼頭強制驅逐出境，盧男在前往碼頭途中數度高喊「兩岸和平統一」、「打倒台獨」等口號，最後搭乘下午3時30分船班離開金門。

金門專勤隊透過新聞稿表示，盧男5日以「小三通個人旅行」事由搭船入境，今天上午9時許在金門縣政府拋撒訴求「兩岸統一」傳單，行為已違反兩岸條例第18條第1項第3款規定，從事與許可來台目的不符活動，已於今天下午強制驅逐出境，另依規定管制一定期間不得來台。（編輯：黃世雅）1141106