金總教育公益基金獎助學金頒獎 全台1412位學生受惠

「今天這份獎助學金對我來說，就是在對的時間，出現的支持，讓我可以繼續安心的學習，然後規劃未來。希望有一天，我也可以成為那個透過資助跟專業，來為他人創造機會的人！」獲獎的政治大學蘇同學今天上台發表感言，道出他對金融服務業教育公益基金教育獎助學金的感謝。

蘇同學家境並不富裕，獲得獎助學金後，減輕了他家裡經濟負擔，阿公跟媽媽的工時也都得以減少。也因此，他今天特別感謝金融總會以及所有資助單位，讓他面對現實跟挑戰時，仍然保有希望。

這項公益基金是來自金融業的愛心捐輸，本年度共有35家金融業公會、周邊單位及金融機構共同響應捐助，支持全台共120所大專院校，1412位來自弱勢家庭的品學兼優學生，獲得獎助，每人可獲5萬元，總金額達7060萬元。

金融總會今天舉辦頒獎典禮，理事長董瑞斌表示，金融業在推動經濟發展之外，也肩負關懷社會的種鑰匙命，教育公益基金透過跨機構的合作模式，長期陪伴青年學子度過關鍵的學習階段，並協助奠定發展專長的基礎。金融總會期望這份力量能持續擴大，讓更多莘莘學子求學階段能獲得支持。

金管會主委彭金隆，以及集保董事長林丙輝、期交所董事長吳自心以及各大金融機構高層，今天都出席見證。

金融總會強調，本計畫將持續推動並擴大影響力，期待未來有更多金融機構加入公益行列，透過持續性的資源投入，讓更多學生受惠，也期許受獎學生勇敢向前，未來有能力回饋社會，讓希望與愛心在台灣持續綻放。

