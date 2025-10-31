金翎、寺尾哲也登多倫多國際作家節 以譯作與創作分享臺灣文學經驗

在文化部支持與駐紐約臺北文化中心推介下，臺灣譯者金翎與作家寺尾哲也受邀參加2025多倫多國際作家節（Toronto International Festival of Authors, TIFA），將於11月1日在多倫多大學維多利亞學院（Victoria University in the University of Toronto）登場，分別介紹《臺灣漫遊錄》和《子彈是餘生》2部作品，向國際文壇展現臺灣文學的當代風貌與文化深度。

《子彈是餘生》作者寺尾哲也、《臺灣漫遊錄》譯者金翎攜作品參與2025年多倫多作家節 圖/駐紐約台北文化中心提供

創立於1974年的多倫多國際作家節，是加拿大歷史最悠久、規模最大的文學活動，每年吸引約8萬名文學愛好者參與。今年主辦方首度走出長年據點多倫多湖濱中心（Habourfront Centre），改於全市內多個新場館舉辦，並於5天內密集舉行逾百場講座、朗讀、工作坊與大師班，邀集來自全球10國的作家與文學專業人士共襄盛舉。

金翎是作家楊双子小說《臺灣漫遊錄》英文譯者，該書2024年由美國Graywolf Press出版，榮獲美國國家圖書獎與亞洲協會夏白芳圖書獎翻譯文學獎，並讓金翎入圍美國文學翻譯家協會（ALTA）國家翻譯獎與最佳新銳譯者獎。繼今年在美國舉行巡迴講座後，這是金翎首度赴加拿大推廣，將於11月1日參與2場作家節座談，與譯者程異（Jeremy Tiang）、Ryad Assani-Razaki，以及韓裔作家Jinwoo Park對談文化認同、離散記憶與歷史書寫等議題，也將與多倫多大學鄭裕彤東亞圖書館合作，於多倫多僑教中心舉辦延伸講座，與該校比較文學中心講師Matthew Mucha對談。

寺尾哲也的小說《子彈是餘生》英文版甫於10月14日由美國HarperVia出版發行，作品以臺灣與美國矽谷為背景，透過短篇連作形式刻畫科技菁英在高壓環境中的孤獨與掙扎，於2023年獲得金典獎與蓓蕾獎肯定。寺尾哲也將於11月1日參與作家節講座，與加拿大作家鄭尚敬（Sheung-King）對談文化、韌性與人性主題，也將與金翎共同出席多倫多大學語言學系文學講座，與師生及讀者交流創作與翻譯經驗。

駐紐約臺北文化中心自2013年起持續推介臺灣作家參與國際文學活動，歷年參與者包括吳明益、何致和、紀大偉、林小杯、陳思宏、林廉恩、Jenna Tang等人。紐文中心表示，金翎與寺尾哲也此次受邀參與多倫多國際作家節，不僅延續臺灣文學在國際舞臺的亮眼表現，也為加拿大讀者帶來理解臺灣文化與社會議題的新視角。