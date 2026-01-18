金老佛爺45歲懷第3胎流產 曬超音波照道別：寶寶再見

定居台灣的韓籍網紅「金老佛爺」金楨美，不時透過社群平台分享生活。17日她PO出驗孕棒及超音波照片，表示2025年底意外懷上第3胎，卻在懷孕第8週產檢時被醫生告知「看不到胎兒的心跳」，讓她當場崩潰落淚。

金老佛爺透露2025年底意外懷上第3胎，卻在懷孕第8週產檢時被醫生告知「看不到胎兒的心跳」。（圖／翻攝自金老佛爺臉書）

金老佛爺17日在臉書發文，透露2025年10月底身體突然出現忽冷忽熱、食慾不振等症狀，她一度以為是更年期、即將停經，但在先生堅持下驗孕，沒想到真的驗出兩條線，到婦產科檢查後確認已懷孕6週。她坦言當時腦袋一片空白，直呼不敢相信，內心充滿掙扎：「我45歲了，我一直覺得，一定是哪裡弄錯了。」即便如此，她仍準備在第8週回診產檢時領取孕婦手冊。

金老佛爺17日發文。（圖／翻攝自金老佛爺臉書）

沒想到後續醫生卻告知金老佛爺「胎停」的狀況，並安慰8到9週的胎兒如果不健全，就會被「自然淘汰」排出身體，讓她當場崩潰大哭，自責：「是不是我不夠好？是不是我沒有好好照顧？是不是我年紀太大，成了寶寶的負擔？」即使到大醫院用不同的機器再檢查，仍沒有測出胎兒的心跳，「結果還是一樣，寶寶離開我了。」

直到2025年12月底，她在家中突然肚子劇痛，到廁所發現羊水破了，「接下來的過程，和生孩子一模一樣。沒有醫生在身旁，那種感覺很恐怖，但我更捨不得我的寶寶，我在心裡說了無數次對不起，對不起，我不夠好，讓你見不到這個世界的光。」

金老佛爺悲痛表示第3胎流產。（圖／翻攝自金老佛爺臉書）

如今她希望以自身的故事告訴曾經或正在經歷相同故事的女性：「請抱緊自己，妳沒有做錯，妳已經很努力了。有些生命，只是短暫來到我們身邊，提醒我們，我們有多麼會愛。」貼文曝光後，許多網友紛紛留言為她打氣。

