金與正批南韓幻想改善關係 要求為無人機事件道歉

（中央社首爾14日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正13日表示，南韓期待改善南北關係是無法實現的幻想。

身兼北韓執政黨要職的金與正，批評南韓政府一名官員的說法。這名南韓官員指出，由金與正近日對疑似無人機入侵事件的回應，首爾當局看到了與平壤重啟對話的可能性。

KCNA引用金與正的談話報導，「總而言之，他們的期待出了問題。」

她說：「至於首爾那些充滿希望的各種狂想，所謂的『修復南北關係』，全都不可能成真。」

南韓統一部官員告訴記者，金與正週末談及要求南韓調查飛入北韓的無人機時，語氣似乎有所放軟。

但金與正13日深夜發布的聲明中再度表示，南韓「侵犯北韓主權，構成嚴重挑釁」，重申她先前對無人機事件的批評。

她說：「我再次明確告訴敵對國家的流氓分子」，要求南韓政府正式道歉，並承諾不再發生類似事件。

南韓總統李在明政府一直試圖改善與平壤的關係，但迄今均遭北韓拒絕。（編譯：徐睿承）1150114