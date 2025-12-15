金與正持摺疊式智慧手機 恐違聯合國制裁規定

北韓領袖金正恩的胞妹金與正，日前陪同兄長視察醫院時，疑似手持中國品牌的「最新款」的摺疊式智慧型手機，引發外界關注。（葉柏毅報導）

據韓聯社報導，金家兄妹現身平安北道「龜城市」醫院落成典禮。其中，金與正右手緊握一部外型類似中國大陸「榮耀」（Honor） Magic系列的摺疊式智慧型手機，這一系列的產品以「全球最薄摺疊手機」作為賣點，進行市場推廣。

值得注意的是，如果金與正這支手機，真的是從中國大陸進口，則違反了聯合國安理會第2397號決議，這項決議明文禁止向北韓供應電子設備，以防止北韓獲取外匯收入與先進技術。

韓聯社報導指出，北韓領導層經常被看到使用智慧型手機。2023年7月，金正恩在指導火星-18型洲際彈道飛彈試射時，被拍到桌上放置一支套有黑色保護套的摺疊式手機。更早之前，他在視察砲兵部隊訓練時，也曾使用智慧手機，2019年指導超大型火箭砲試射時，桌面疑似出現蘋果電腦的iPad。