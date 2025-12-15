金與正疑持中國折疊螢幕手機 聯合國制裁恐落空
（中央社首爾15日綜合外電報導）北韓領導人金正恩的妹妹金與正，日前被拍到手持一款疑似中國製造的折疊螢幕手機。聯合國目前正對北韓實施制裁，禁止智慧型手機輸入，不過平壤菁英似乎仍能取得最新電子產品。
法新社報導，北韓官方媒體昨天發布的照片顯示，金正恩與金與正（Kim Yo Jong）共同視察一家醫院開幕時，金與正右手拿著一款新型手機。
雖然照片中無法看清手機品牌，但這款手機與中國品牌榮耀的「Magic」系列手機非常相似。此系列手機被宣傳為「全球最薄的折疊螢幕智慧型手機」。
這款手機V3型售價約為1379美元（約合新台幣4萬3000元），遠遠超出北韓一般民眾消費能力。分析家表示，北韓人民在國營企業中，通常每月收入不超過3美元。
金正恩家族以熱愛電子產品聞名，他曾在一些重要場合被拍到使用蘋果產品，包括iPad和MacBook。2023年，金正恩還在一次飛彈發射活動中使用一款可折疊的智慧型手機。
北韓因研發核武受到聯合國制裁，禁止輸入智慧型手機。不過近年來，當地智慧型手機市場成長快速。專門報導北韓局勢的網站「北韓新聞」（NK News）分析，目前市面上已有十幾個智慧型手機品牌。（編譯：屈享平）1141215
其他人也在看
蘋果摺疊 iPhone Fold 登場就會改寫市場？IDC 預測出爐
摺疊智慧型手機市場正準備迎來一場關鍵變化，尤其目前消息傳出 Apple 蘋果首款摺疊 iPhone Fold 將在 2026 年首次亮相。如果消息成真，根據 I三嘻行動哇 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
連YouTube執行長都不准小孩看太多Youtube 「這些名人」採取類似做法
隨著各界已日益體認到上網對青少年造成的傷害，YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）也加入眾多科技業高層的行列，...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「掃地機器人始祖」申請破產！ 將由中國供應商接手
「掃地機器人始祖」申請破產！ 將由中國供應商接手EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
iOS 26 蘋果地圖升級更貼近日常通勤，新功能幫你避開塞車
蘋果在 iOS 26 中強化蘋果地圖功能，其中一項與日常通勤密切相關的新能力，能在你出門前主動提醒經常通勤路線是否有交通延誤，成為此次更新中最實用的升級之一。 蘋果說明，地圖科技新報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
Google翻譯導入Gemini！告別直譯、戴上耳機還能秒變「即時口譯」聽懂各國語言：亮點一次看
Google 翻譯引進 Gemini 模型，顯著改善翻譯精確性及自然度，並推出即時翻譯 Beta 版，支援超過 70 種語言與各式耳機品牌使用。數位時代 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
掃描虹膜怕被駭？Worldcoin拆解黑科技：連Sam Altman也無法偷看
把自己的「虹膜」交給一顆陌生的銀色圓球，你敢嗎？自從Worldcoin登台以來，許多人一邊好奇掃虹膜領空投的「好康」，一邊又擔心自己的生物特徵會不會被駭客整碗端走，甚至被拿去偽造身分。面對大眾對「個資裸奔」的恐懼，Worldcoin團隊這次不談幣價，而是直接拆解那顆神秘圓球（Orb）裡的黑科技。原來，你的虹膜照片在機器裡活不過幾秒鐘？三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
Apple 釋出 iOS 26.2 和 iPadOS 26.2 正式版更新！同步開放多項系統調整
Apple 正式釋出 iOS 26.2，這是 iOS 26 系列的第二個大型更新，距離 iOS 26.1 上線約一個多月。這次更新支援 iPhone 11 系列三嘻行動哇 ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話
iOS 26.2 更新內容 這次更新最大的亮點就是 iPhone 17 爆 Ping 問題被解決了，還有呢？
【APPLEFANS 蘋果迷報導】今天這集影片非常重要，如果你手上有 iPhone 17 系列，或者你是一個對系統流暢度、隱私細節有潔癖的人，這次的 iOS 26.2蘋果迷 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
因應極端氣候與海纜安全雙風險 中華電信打造「海地星空」多軌防護網
台灣高度依賴海纜，且頻繁遭受颱風侵襲，林榮賜表示，中華電信建構「海、地、星、空」四位一體的立體化通訊韌性架構，除串聯國際與國內多路由海底電纜外，地面則仰賴全台高覆蓋率的光纖與行動網路，並在山區與離島部署微波系統作為備援；中華電信也率先導入OneWeb低軌衛星與S...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發起對話
Apple釋出iOS 26.2 鎖定畫面、CarPlay與提醒事項一次補齊
【記者趙筱文／台北報導】Apple正式為iPhone推出iOS 26.2更新，這次不只是例行修補，而是針對介面設計、安全機制與車用體驗同步微調，被不少用戶形容為「iOS 26的完成體」。更新已全面開放，包含正式版與先前參與測試的使用者皆可升級。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
自欺欺人的民主高牆
賴清德政府日前以詐欺案件頻傳為由，宣布對中國社群平台小紅書實施一年封鎖，引發熱議。對綠營的支持者而言，這樣的封鎖是一種自我保護；但對批評者而言，它象徵台灣民主的不自信。無論立場如何，這項政策都凸顯台灣在「資訊戰」時代，對民主治理能力的內部焦慮。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
痞客邦改版出包！「照片文章全不見」引爆民怨 官方回應了
台灣知名部落格平台痞客邦（PIXNET）本月8日進行系統改版後，陸續傳出災情，不少使用者反映文章、照片消失，後台功能異常，甚至無法插入圖片，引發大量使用者不滿，官方昨（13日）在臉書發表回應。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 發起對話
矽谷人形機器人峰會帶來火花 通用型應用仍有段距離
（中央社加州山景市12日綜合外電報導）在美國加州矽谷舉行的年度人形機器人高峰會創辦人艾勞威表示，人形機器人終將成為常態，只是遲早問題；但在會場中，人們仍高度懷疑神似人類的機器人能在短期內普及。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一句話搞定所有事！豆包AI手機掀革命 強大功能引發淘寶微信封殺
大陸字節跳動與中興通訊聯手推出豆包AI手機，透過語音指令即可完成比價訂票、下單購物等多項任務，引發消費者搶購熱潮！然而，因其跨應用權限過強，已遭淘寶、微信等平台封殺，在金融和遊戲類應用上也面臨諸多限制。這款約台幣1萬5的AI手機，勢必顛覆現有商業模式，為科技界投下震撼彈！TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 3 小時前 ・ 124
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 3 小時前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 388
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 30
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87