金興無刷馬達跨足無人機應用 泰國廠自動化產線產能將翻倍

金興精密董事長施春景表示，車用風扇未來3~5年的產能都規劃好了，無刷馬達則將移動式物流載具(AGV)及無人機(UAV)等應用，2026年將是金興「轉型關鍵年」，營運可望達兩位數成長。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕車用風扇大廠金興精密(7732)今天召開法說會，金興精密董事長施春景表示，車用風扇未來3~5年的產能都規劃好了，無刷馬達則將開發移動式物流載具(AGV)及無人機(UAV)等應用，2026年將是金興「轉型關鍵年」，營運可望達兩位數成長。

金興精密第3季單季營收達2.26億元，年增11.3%，毛利率29%，較去年同期提升3個百分點 ；稅後淨利達2997萬元、每股盈餘0.46 元，較去年同期顯著轉虧為盈，獲利呈現跳躍式成長 ，主要是匯率走穩，且中國轉單效益持續發酵。

施春景透露，明年第1季將有車用新產品投產，泰國春武里廠斥資1.5億泰銖導入直流無刷馬達(BLDC)自動化生產線，已於今年第3季順利取得泰國投資促進委員會(BOI)許可，享有所得稅減免優惠，預計可減免投資額50%的營所稅賦 。

同時金興挾著可小量多樣生產的優勢，也正積極與無人機和AGV業者開發直流無刷馬達新應用，目前相關專案已與重要客戶及其他合作廠商進入設計驗證階段，預期直流無刷馬達業務佔營收比重將由今年的10%逐步成長，明年可望突破15%以上。

泰國春武里廠隨著直流無刷馬達自動化產線的導入，未來產能預計將提升2.5至3倍，並透過規模經濟與模組化生產，有望降低直流無刷馬達單位製造成本 20%至25%，大幅強化成本競爭力 。

施春景指出，面對美中貿易戰及高關稅壁壘，金興具備台灣與泰國雙重生產基地優勢，相較於同業需耗時轉移產線，更能立即承接中國訂單外溢效應，鞏固北美AM(售後維修)市場關鍵供應商的地位 。

