金興精密：布局無人機和AGV 評估墨西哥設廠

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）車用散熱系統風扇與空調鼓風機廠金興精密董事長施春景今天表示，2026年無刷直流馬達（BLDC）新品布局無人機和無人搬運載具（AGV）等新應用，泰國自動化產線預期明年第2季完成， 並評估墨西哥設廠可能性。

展望第4季和明年營運，施春景評估，金興精密第4季獲利表現約與2024年同期持平，明年業績目標成長雙位數百分比幅度，持續關注匯率變數；至於關稅可由客戶直接吸收，對金興精密營運並無影響。

金興精密今天舉行法人說明會，展望新產品應用，施春景表示，除了持續鞏固既有車用產品外，車用馬達新產品線最快明年第1季投產，無刷直流馬達新產品積極布局人工智慧（AI）等新應用。

施春景指出，無人機無刷馬達產品正制訂規格中，預期明年第2季階段性成果可明朗；至於AGV應用進展，可能會比無人機提早一些，初期無人機與AGV應用主要與台灣廠商合作。

金興精密表示，新產品應用專案已與客戶及其他合作廠商進入設計驗證階段，預期無刷直流馬達業務占營收比重，將由今年的10%逐步成長，預估到2026年可望超過15%。

展望泰國春武里廠產能布局，施春景表示，金興精密泰國廠規劃導入無刷直流馬達自動化產線，預計明年第2季可建置完成，投資規模約1.5億元泰銖。

金興精密說明，泰國廠導入無刷直流馬達自動化產線，未來產能預計將提升2.5倍至3倍，透過規模經濟與模組化生產，可望降低無刷直流馬達單位製造成本約20%到25%。

施春景指出，金興精密具備控制器和馬達關鍵技術，零件資源充足，可整合成模組降低成本。

至於是否會在北美地區設廠，施春景表示，金興精密持續評估墨西哥當地設廠條件。

從出貨比重來看，金興精密指出，今年前3季傳統風扇占業績比重超過7成，電子件風扇占比約20%。展望北美市場，金興精密評估明年北美占比有機會超過8成。（編輯：張良知）1141209