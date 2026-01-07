金色三麥再致歉 總經理揭日本售價內幕

金色三麥近日陷入異地售價爭議。（圖／翻攝自官網）





台灣精釀啤酒品牌「金色三麥」旗下蜂蜜啤酒，被發現在日本售價換算約新台幣110元，低於台灣通路販售125元，引發批評聲浪。對此，金色三麥今（7日）召開記者會，說明異地售價不同的原因。

金色三麥致歉

金色三麥總經理葉淑芬在記者會向大眾致歉，說明蜂蜜啤酒在2021年屢獲獎項，「只在台灣賣太可惜」，因此嘗試將啤酒推廣到國際，並積極針對日本布局。葉淑芬強調，在不熟悉日本市場及通路情況下，公司透過代理商銷售啤酒，這造成「我們只有期望的價格，沒辦法制定售價」。

葉淑芬表示，當初希望以589日圓價格銷售，按照當時匯率換算大約在新台幣147元，高於台灣的125元。但代理商推廣後指出，精釀啤酒在日本的價格應在500日圓上下，協商後談妥雙方都能接受的促銷價。她坦承，當初沒考慮到調整後的日本售價，會因為匯率低於台灣售價，加上先前說明台、日價差原因時未說明清楚，造成大眾觀感問題。葉淑芬除再次向大眾致歉，也透露先前與日本當地超商洽談銷售時，被開出「更低的價格」而破局。

爭議原因

金色三麥董事長兼執行長葉冠廷，5日在Threads分享產品進駐日本伊勢丹百貨，慶祝品牌跨足國際「這份驕傲，屬於台灣」。但畫面中標示的549日圓售價，換算後卻比台灣本地價格便宜，掀起部分消費者不滿。

葉冠廷隨後回應「理解大家會有這樣的感覺」，並指日幣近年相對偏弱，以及出口啤酒不需繳啤酒稅，但在台灣販售要繳納菸酒稅與相關稅負，加上不同市場、通路影響，自然出現異地產品售價不同情況。

停售玻璃瓶裝

金色三麥7日發表正式聲明，「近期將停止於便利商店通路販售 350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒」，並指未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本。

