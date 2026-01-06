金色三麥台灣比日本貴 執行長解析定價策略

▲金色三麥日前日舉辦上櫃前業績發表會。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 我國啤酒大廠金色三麥去年十月上櫃，董事長暨執行長葉冠廷日前在社群媒體Threads分享，招牌蜂蜜啤酒在日本伊勢丹百貨上架，然而因為拍到日本售價，卻比台灣售價便宜，引發網友熱議。他也回應定義策略，啤酒出口不用繳稅，但台灣卻得繳納菸酒稅，而不同市場不同通路會有各自的定價與行銷策略。

由於台灣通路金色三麥同款啤酒價格為125元，但日本架上售價卻為日幣549，換算台幣約為110元，比台灣還便宜，引發網友熱烈討論。葉冠廷回覆貼文表示，「我理解大家會有這樣的感覺，也謝謝願意提出來討論。」

葉冠廷文章表示，「實際上，日本近年日幣相對台幣偏弱，價格在換算後，容易讓人誤以為『看起來比較便宜』。在稅制上，也需要釐清一點：啤酒出口不用繳酒稅，但是在台灣販售，則是依台灣法規繳納菸酒稅與相關稅負。另外，不同市場、不同通路（百貨、專櫃、促銷檔期），本來就會有各自的定價與行銷策略，這是所有國際品牌都會面對的難題。」

葉冠廷強調，不論在哪個市場，最重要的始終只有一件事：把台灣釀造的品質做好，讓更多人認識它、願意選擇它。我們非常珍惜台灣這片土地對金色三麥的長期支持。未來，我們會更專注用最優質的台灣精釀回報大家的監督。再次感謝大家的指教。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！



