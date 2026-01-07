金色三麥啤酒「台比日貴」引議！ 網怒：專坑自己人

金色三麥在日本賣的價格，竟然比台灣還要便宜許多。（圖／東森新聞）





先前金色三麥的董事長在網路上發布影片，說自家品牌的啤酒外銷到日本百貨很驕傲，卻被網友發現日本賣的價格竟然比台灣還要便宜許多，引發議論。對此，業者也親上火線致歉，強調2021年進軍日本時訂的價格，沒有發現匯率波動，導致日本比台灣便宜。

新鮮大蝦入鍋，搭配香料爆炒，最後淋上靈魂琥珀啤酒，不少人聚餐會選擇金色三麥，而品牌的啤酒也有出到玻璃瓶裝，甚至還外銷到日本百貨上架。

金色三麥董事長拍影片，說這份驕傲屬於台灣，不過網友不買單，因為看到價格後都破防，不少人說日本一瓶賣日幣549元，約台幣110元，但台灣各大通路的售價大多落在120到125元，引起議論。有人說就是吃定台灣人會支持本土品牌，認為台灣人比較盤。

廣告 廣告

民眾：「我覺得喜歡的人還是會買，可能部分的人會覺得說，好像自己台灣品牌應該要支持，但是怎麼在台灣比較貴。」

遭炎上後，金色三麥做出回應，說2021年早就進入日本，當初上架定價是589日圓，實際售價依通路檔期調整，過去5年間，日幣對台幣有明顯變動，價格換算後才有落差，不同國家通路結構稅制也有差異，未來則會持續檢視市場價格。

金色三麥總經理葉淑芬：「沒有去關注到說匯率的變化，然後它在日本的價格已經是低於台灣了，這個我必須代表金色三麥跟大家致上十二萬分的歉意。」

網友眼尖發現，售價卻比日本還要高的，還有「富錦樹台菜香檳」，像是松花蒼蠅頭，最小份的台幣要620元，日本換算後台幣只要377元，白斬雞台灣售價680元，日本只要台幣659，各種菜色相比台灣都貴上許多，只是截稿前暫無取得品牌回應。如今台灣品牌遭炎上，想力拚止血，還得要看民眾買不買單。

更多東森新聞報導

啤酒「台比日貴」引熱議 金色三麥：停賣玻璃瓶蜂蜜啤酒

金色三麥再致歉 總經理揭日本售價內幕

金色三麥日本比台灣便宜！挨批「吃定本土」官方聲明曝

