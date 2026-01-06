金色三麥啤酒 「台比日貴」網酸爆 葉冠廷親上火線回應了





台灣的民營啤酒品牌「金色三麥（7757）」，董事長葉冠廷曾豪言將品牌要打造成「夜間星巴克」，昨（5）日他在社群平台上分享SUNMAI金色三麥「蜂蜜啤酒」在日本伊勢丹上架，讓他感到興奮不已。不過卻有眼尖的網友發現，日本售價竟比台灣還便宜，怒轟「台灣人比較盤？」

葉冠廷5日在Threads上分享「蜂蜜啤酒」在日本伊勢丹上架照片與影片，他開心地寫道：「能在日本伊勢丹上架，這份驕傲，屬於台灣。」

不過卻有眼尖的網友發現，日本售價竟比台灣還便宜，網友寫道：「549JPY = 109TWD，台灣賣125，謝囉」、「台灣賣125元，加上到日本的運費、關稅、消費稅，到了日本伊勢丹可以賣109元，這份驕傲，屬於日本！以後我們在台灣都喝台啤，到日本再喝金色三麥！」、「證明台灣都是盤子價」、「日本人的勞工薪資肯定比台灣低很多吧，不然怎麼可能加上貨運成本還賣得比台灣便宜？哈哈台灣又贏！」、「台灣人真盤，買車比較貴，酒也是。」

對此，葉冠廷親上火線滅火，他表示他理解大家會有這樣的感覺，也謝謝願意提出來討論。他寫道：「實際上，日本近年日幣相對台幣偏弱，價格在換算後，容易讓人誤以為『看起來比較便宜』。在稅制上，也需要釐清一點：啤酒出口不用繳酒稅，但是在台灣販售，則是依台灣法規繳納菸酒稅與相關稅負。」

他強調不同市場、不同通路（百貨、專櫃、促銷檔期），本來就會有各自的定價與行銷策略，這是所有國際品牌都會面對的難題。但他認為能成功進入日本市場才是重點「對我們來說，不論在哪個市場，最重要的始終只有一件事：把台灣釀造的品質做好，讓更多人認識它、願意選擇它。」

不過仍有網友不買單，網友狂酸「啤酒稅1公升26元，一瓶350ml酒稅約9元，送去日本的物流成本=台灣的物流成本好了，所以日本的定價應該是125-9=109？」、「台灣賣125元，加上到日本的運費、關稅、消費稅，到了日本伊勢丹可以賣109元，這份驕傲，屬於日本！以後我們在台灣都喝台啤，到日本再喝金色三麥！」、「日幣跌台幣漲，正常來說出口到日本的商品應該會比較貴才對啊」、「這執行長發文確定不是公關危機嗎」、「台灣第三世界的薪資，第一世界的物價。」

金色三麥（7757）自2004年創立，為全台首批釀酒廠之一，經典德式啤酒、超人氣蜂蜜啤酒、在地特色的精釀啤酒，橫掃國際獎項。該公司旗下橫跨餐飲與酒吧市場，擁有金色三麥、微兜、BAC、咖哩樹、SUNMAI金色三麥、SUNMAI BURGER、BLAH BLAH Bar 及 SPORTS NATION 運動餐廳等八大品牌，全台共設有41間門市，業態涵蓋精釀餐廳、甜點、咖哩、調酒吧與運動餐酒館，鎖定不同消費族群需求。2025年10月上櫃掛牌。

（封面圖／翻攝《金色三麥》粉專）

