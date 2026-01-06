金色三麥啤酒「日本售價更便宜」被炎上 執行長回應了…網酸「去日本再喝」
台灣精釀啤酒品牌近年越來越多，其中「SUNMAI金色三麥」近日也將產品出口至日本販售，但有網友發現「SUNMAI金色三麥」的蜂蜜啤酒，台灣賣場的售價為125元，但在日本東京百貨公司「伊勢丹」超市內的售價為549日圓（約新台幣110元），網友質疑加上了運費、出口相關費用，怎麼比台灣售價還便宜？對此「金色三麥」執行長葉冠廷親自回應，但網友紛紛不買單，也成為近日網路熱議的新聞。
葉冠廷4日在Threads分享經典款蜂蜜啤酒，在日本伊勢丹上架之照片，並寫道「能在日本伊勢丹上架，這份驕傲，屬於台灣。」但網友立刻發現蜂蜜啤酒在日本售價為549日圓（約新台幣110元），而在台售價卻是125元。
針對日本售價比台灣便宜遭炎上，葉冠廷也親上火線回應：「我理解大家會有這樣的感覺，也謝謝願意提出來討論。」葉冠廷進一步解釋：「實際上，日本近年日幣相對台幣偏弱，價格在換算後，容易讓人誤以為看起來比較便宜。」
葉冠廷也說：「稅制上，也需要釐清一點：啤酒出口不用繳酒稅，但是在台灣販售，則是依台灣法規繳納菸酒稅與相關稅負。」葉冠廷同時指出：「另外，不同市場、不同通路（百貨、專櫃、促銷檔期），本來就會有各自的定價與行銷策略，這是所有國際品牌都會面對的難題。」
但執行長相關解釋，多數網友不買單，紛紛留言表示：「執行長親手執導的公關危機」、「我感覺你就是在說：各位盤子就乖乖買吧」、「以後去日本再喝就好，在台灣先不用」、「會說『出口稅』，就是偷換概念拉，模糊視聽」、「本土企業殺本土消費者 很意外嗎？」「以後在台灣都喝台啤，到日本再喝金色三麥！」
