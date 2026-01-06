金色三麥啤酒「日本更便宜」？挨批「吃定台灣人」董座道歉了

生活中心／徐詩詠報導

台灣知名啤酒品牌「金色三麥」，日前被網友發現自家銷售的人氣商品蜂蜜啤酒，在日本買竟然比台灣還要更便宜。消息曝光後引發輿論，多數人認為此舉是「吃定台灣人」。對此，金色三麥董事長葉冠廷出面道歉，表示：「感到失望，對此我向大家致歉。」

該起事件會曝光主因，在於葉冠廷在Threads上貼出自家蜂蜜啤酒進軍日本的消息，寫下：「能在日本伊勢丹上架，這份驕傲，屬於台灣。」不過網友卻把目標放在陳列架上的價格，一瓶蜂蜜啤酒在日本售價為549日圓（約新台幣110.38元），對比台灣售價新台幣125元，便宜約15元，讓不少網友相當不滿，質疑「為什麼台灣的東西，賣到日本還比台灣購買還便宜」、「簡單說就是吃定你台灣人」。

對於外界質疑，葉冠廷在Threads上回應：「我理解大家會有這樣的感覺，也謝謝願意提出來討論。實際上，日本近年日幣相對台幣偏弱，價格在換算後，容易讓人誤以為看起來比較便宜。在稅制上，也需要釐清一點：啤酒出口不用繳酒稅，但是在台灣販售，則是依台灣法規繳納菸酒稅與相關稅負。另外，不同市場、不同通路（百貨、專櫃、促銷檔期），本來就會有各自的定價與行銷策略，這是所有國際品牌都會面對的難題。對我們來說，不論在哪個市場，最重要的始終只有一件事：把台灣釀造的品質做好，讓更多人認識它、願意選擇它。我們非常珍惜台灣這片土地對金色三麥的長期支持。未來，我們會更專注用最優質的台灣精釀回報大家的監督。」





但該篇聲明似乎無法澆熄民眾怒火，讓葉冠廷再度發出道歉聲明，表示：「大家好，我是金色三麥董事長大Q。近日因為跨市場價格被拿來比較，引發不少討論，也讓一些支持我們的朋友感到失望，對此我向大家致歉。金色三麥在2021年進駐日本伊勢丹百貨，是希望讓更多國際消費者認識來自台灣的釀造品質，日本市場在不同通路與檔期，也會有各自的促銷與價格呈現方式。我可以理解大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠，未來我們也會重新檢討各市場的定價策略。謝謝你們的提醒與指教，我們會持續把酒釀好，把該做的事做好。」













《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

