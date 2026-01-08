金色三麥執行長「你的愚蠢就是別人的財富」 網朝聖：字字珠璣

金色三麥集團董事長兼執行長葉冠廷近日在社群網站分享蜂蜜啤酒於日本百貨公司上架的好消息，結果被發現在日本的定價比台灣還便宜，雖然業者火速道歉，並稱會檢討定價策略，但仍止不住台灣人怒火，有網友就挖出葉冠廷去年12月分享的人生金句，「你的愚蠢就是別人的財富」，讓網友們朝聖喊字字珠璣。

金色三麥蜂蜜啤酒近日在日本伊勢丹百貨上架，被發現售價為日幣549元，折合新台幣約109元，但同款商品在台灣定價卻是125元，引爆網友議論後，金色三麥宣布將停賣該款商品，葉冠廷也親上火線道歉，承諾未來會重新檢討定價策略。

不過金色三麥的道歉卻無法平息網友怒火，不少人留言怒轟「還是沒解釋為什麼跨海多了一堆成本，最後還是賣比台灣便宜啊，那在台灣到底賺了多少」、「支持台灣品牌就是作賤自己」、「伊勢丹可是貴族百貨欸，在這裡都能賣這麼便宜，就不用說在台灣到底多賺錢了」。

此外，還有網友發現，葉冠廷去年12月曾在Threads發文，稱自己創業時期吃過很多虧，結果有一位他很敬重的大佬，以半開玩笑的方式提醒他，「你的愚蠢就是別人的財富」，此後成為他刺在心上的金句，讓網友們朝聖酸「字字珠璣」、「所以我們愚蠢的支持都變成你的財富了」、「台灣蠢蛋錢好薛」、「打這句話的時候一定在偷笑」。

