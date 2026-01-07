金色三麥定價風波 執行長再發文「重新檢討定價策略」 網批：台灣慣老闆無誤

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」執行長葉冠廷日前在社群中分享，人氣品項蜂蜜啤酒在日本伊勢丹上架，而網友發現該品項在台灣賣125元，但在日本售價為549日圓（約台幣110左右）。消息曝光後引發熱烈討論，葉冠廷也在貼文中解釋原因，但仍有不少網友不埋單，對此，葉冠廷再次發出聲明表示「可以理解大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠，未來我們也會重新檢討各市場的定價策略。」但仍然無法止住網友們的不滿。

廣告 廣告

葉冠廷6日晚間於Threads上發文表示，「近日因為跨市場價格被拿來比較，引發不少討論，也讓一些支持我們的朋友感到失望，對此我向大家致歉。金色三麥在2021年進駐日本伊勢丹百貨，是希望讓更多國際消費者認識來自台灣的釀造品質，日本市場在不同通路與檔期，也會有各自的促銷與價格呈現方式。」

葉冠廷指出，「我可以理解大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠，未來我們也會重新檢討各市場的定價策略。謝謝你們的提醒與指教，我們會持續把酒釀好，把該做的事做好。」而金色三麥官方帳號也在串文下貼上聲明稿。

串文曝光後吸引不少網友前往留言，其中實況主丁特表示「你還是沒有解釋為什麼商品出海增加這麼多額外成本還能賣比本土便宜啊，這種打太極的聲明還不如別發，另外我是不同意你們降低台灣售價的，這樣台灣價值沒有地方可以儲值怎麼辦，HTC跟Luxgen已經沒了」。

其他人則留言說「省流：講錯話了、日本真的便宜、台灣目前不會降、後續不回應了」、「正確回覆：我們馬上修正價格 絕對比日本便宜 一定換來好評。你真的是台灣慣老闆無誤」、「支持台灣品牌就是作賤自己 謝謝裕隆納智捷、HTC、金色三麥 讓大家看清」、「謝謝您的解釋與回應，我會持續拒買，等台灣價格降低」、「你就降個20元都比這篇提油澆火文好」、「已經打進日本市場許久的噶瑪蘭，現在通路大又客群多，也沒有出現比台灣便宜的奇怪現象」、「伊勢丹這種貴族百貨都還能賣這麼便宜，運費不用錢？倉儲不用錢？割韭菜割到自己人，你不如趕快宣布何時買一送一啦」等。

※飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。

《華視新聞網》提醒您，飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒。



原始連結







更多華視新聞報導

金色三麥日本定價比台灣便宜 執行長親自解釋 網不埋單：把支持國貨的當盤子

台灣知名精釀啤酒進軍日本 便宜賣挨轟「坑台灣人」

酒駕 生命的代價 嚴守律法 醉不上道｜華視新聞雜誌

