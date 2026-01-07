金色三麥惹風波！瓶裝蜂蜜啤酒日本賣更便宜 業者：停止在超商販賣

即時中心／潘柏廷報導

台灣知名精釀啤酒品牌「金色三麥」受到不少民眾喜愛，近年更往日本發展，但執行長葉冠廷日前在社群貼出，玻璃瓶裝蜂蜜啤酒在日本伊勢丹上架的照片，被網友換算成新台幣後，發現竟然在台灣賣得更貴，消息一出引發熱議。對此，金色三麥集團今（7）日發聲明正式宣布，近期將停止於便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒。

針對近日外界關注金色三麥蜂蜜啤酒於不同市場之價格差異一事，金色三麥說明，他們自2021年起，透過日本通路將獲得國際肯定的蜂蜜啤酒引進海外市場，期望讓更多國際消費者認識台灣的釀造品質與品牌精神。惟隨著近年國際匯率波動，以及各市場在稅制、通路結構與定價機制上的差異，造成最終零售價格呈現上的落差，進而引發討論。



對此，金色三麥指出，已全面檢視海內外市場之產品配置與銷售方式，並完成調整與行動，包含近期將停止於便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，以及未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本。

金色三麥提到，自2004年在台灣創立以來，始終珍視來自台灣消費者的支持，也將此視為品牌持續前進的重要基礎。「本次事件提醒我們，在跨市場經營與溝通上，仍需持續精進。未來，集團將以更審慎的方式檢視海外通路策略，確保品牌價值能在不同市場中被適切傳達。感謝各界的關注與指正，金色三麥將持續以行動回應消費者的期待」。

金色三麥總經理葉淑芬。（圖／民視新聞）

金色三麥總經理葉淑芬也出面受訪坦言，鋁罐裝版本會預計在今年第2季推出，而去年就在討論玻璃瓶一直以來都有成本高的因素，但又覺得這是金色三麥一開始就推出的商品，因此沒有太積極處理；剛好遇到這個機會將其下架，再推出價格更優惠、更好的鋁罐商品。

