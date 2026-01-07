金色三麥把台灣人當盤子？前員工痛批「摳到極致」 網列違反勞基法細節

金色三麥在日本伊勢丹百貨上架，但台灣網友看到定價後氣炸了。（翻攝自Threads @ceosunmai）

本土知名精釀啤酒品牌「金色三麥」深陷品牌公關危機。董事長兼執行長葉冠廷發文表示其明星商品「蜂蜜啤酒」在日本上架，未料有眼尖網友發現，零售價竟遠低於台灣本地，引發民眾砲轟「把台灣人當盤子」。面對輿論壓力，金色三麥今（7日）緊急發布聲明消毒。

金色三麥聲明強調，產品是受到國際匯率波動、各國稅制及通路定價機制差異影響，才導致零售價格出現落差。為了平息爭議，業者宣布將全面檢視海內外產品配置，近期會停止在便利商店販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改以成本更具競爭力的鋁罐裝形式回歸，期盼以更友善的價格符合市場結構。

廣告 廣告

前員工在網路上公開控訴公司的勞動環境。（翻攝自threads）

然而，定價風波僅是開端，更有前員工在網路上公開控訴公司的勞動環境。該名員工直言，金色三麥對待員工極其吝嗇，薪資水平低迷不說，疫情期間沒生意時，公司竟要求員工提早下班，隨後再強迫以特休假扣抵，或是將加班時數與被迫休息的時間互相抵銷，導致員工根本領不到應有的加班費。

此外，員工購買自家產品僅有9折優惠，且公司每月發放的點數常被名目繁多的理由扣除，甚至連內場餐點烤壞都得由員工全額買單。該前員工痛批，公司對內對外都展現出「摳到極致」的態度，對比日本售價便宜的現象，他感嘆台灣人與員工在經營者眼中似乎都只是被剝削對象。

金色三麥面臨產品定價爭議與勞資糾紛連環爆。（翻攝自勞動部官網）

然而這份控訴並非空穴來風，根據勞動部數據顯示，自民國112年至114年間，金色三麥公司總計出現5項違規，內容包含延長工作時間未依規定給付工資、工資未全額直接給付勞工以及延長工時超過法令規定。針對這些違法行徑，勞動部已分別開出2萬、5萬及10萬元不等之罰鍰。如今產品定價爭議與勞資糾紛連環爆，金色三麥即便祭出撤出超商通路、更換包裝等止血措施，恐怕難以在短時間內挽回受損商譽。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

史上最想買的便便！台灣黑熊「排遺鑰匙圈」爆紅 網求：黑熊請加班排便

李在明親暱合影習近平 背景的他「區別對待」成東亞複雜外交局勢焦點

女檢察官陳舒怡遭列台獨頑固份子 法務部長怒發聲：譴責恫嚇台灣司法官行徑