金色三麥日本定價更便宜遭批 集團： 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒停售 將推價格更友善包裝

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」執行長葉冠廷日前在社群中分享，人氣品項蜂蜜啤酒在日本伊勢丹上架，而網友發現該品項在台灣賣125元，但在日本售價為549日圓（約台幣110左右）。消息曝光後引發熱烈討論，葉冠廷也在貼文中解釋原因，但仍有不少網友不埋單，對此，葉冠廷再次發出聲明表示「可以理解大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠，未來我們也會重新檢討各市場的定價策略。」但仍然無法止住網友們的不滿。對此，金色三麥下午發出聲明表示，近期將停止於便利商店通路販售350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將用價格更友善的包裝推出。

金色三麥下午發出聲明稿表示，針對近日外界關注金色三麥蜂蜜啤酒於不同市場之價格差異一事，集團說明如下：金色三麥自 2021年起，透過日本通路將獲得國際肯定的蜂蜜啤酒引進海外市場，期望讓更多國際消費者認識台灣的釀造品質與品牌精神。惟隨著近年國際匯率波動，以及各市場在稅制、通路結構與定價機制上的差異，造成最終零售價格呈現上的落差進而引發討論。

對此，金色三麥集團表示，已全面檢視海內外市場之產品配置與銷售方式，並完成以下調整與行動：近期將停止於便利商店通路販售350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒。未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本。

金色三麥說，自2004年在台灣創立以來，始終珍視來自台灣消費者的支持，也將此視為品牌持續前進的重要基礎。本次事件提醒我們，在跨市場經營與溝通上，仍需持續精進。未來，集團將以更審慎的方式檢視海外通路策略，確保品牌價值能在不同市場中被適切傳達。感謝各界的關注與指正，金色三麥將持續以行動回應消費者的期待。

