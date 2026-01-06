金色三麥日本定價比台灣便宜 執行長親自解釋 網不埋單：把支持國貨的當盤子

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」執行長葉冠廷日前在社群中分享，人氣品項蜂蜜啤酒在日本伊勢丹上架，而網友發現該品項在台灣賣125元，但在日本的價格換算下來的為台幣110左右，引發熱烈討論。對此，葉冠廷也在貼文中解釋原因，但仍有不少網有不埋單，紛紛表示「以後去日本再喝就好」。

葉冠廷在Threads上PO出產品在日本伊勢丹上架的影片與照片，並在串文中寫道「能在日本伊勢丹上架，這份驕傲，屬於台灣。」而網友隨即發現，該產品在日本售價為549日圓（約台幣110元），消息曝光後引起熱烈討論。

而葉冠廷也在串文下回覆「我理解大家會有這樣的感覺，也謝謝願意提出來討論。實際上，日本近年日幣相對台幣偏弱，價格在換算後，容易讓人誤以為『看起來比較便宜』。在稅制上，也需要釐清一點：啤酒出口不用繳酒稅，但是在台灣販售，則是依台灣法規繳納菸酒稅與相關稅負。」

葉冠廷指出，「另外，不同市場、不同通路（百貨、專櫃、促銷檔期），本來就會有各自的定價與行銷策略，這是所有國際品牌都會面對的難題。對我們來說，不論在哪個市場，最重要的始終只有一件事：把台灣釀造的品質做好，讓更多人認識它、願意選擇它。我們非常珍惜台灣這片土地對金色三麥的長期支持。未來，我們會更專注用最優質的台灣精釀回報大家的監督。再次感謝大家的指教。 」

但不少網友仍不埋單，紛紛留言表示「你這篇文章有請公關部門看過嗎？我感覺你就是在說 各位盤子就乖乖買吧」、「了解了，以後去日本再喝就好，在台灣先不用」、「講真的你就直接買一送一」、「沒有誤啊真的比較便宜啊」、「你們就慢慢釀，我這個老顧客先Pass」、「以後會記得不買你家的酒了 不然都被當盤子」、「台灣人專坑台灣人」等。

※飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。

《華視新聞網》提醒您，飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒。



