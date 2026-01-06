金色三麥日本定價比台灣便宜！網轟「專坑自己人」 執行長親自回應了

金色三麥在日本伊勢丹百貨上架，但台灣網友看到定價後氣炸了。（翻攝自Threads @ceosunmai）

台灣精釀啤酒品牌「金色三麥」創業於20年，在國內外得過不少獎項肯定，近日執行長葉冠廷在社群發文分享，金色三麥的蜂蜜啤酒在日本的連鎖百貨伊勢丹上架了，「這份驕傲，屬於台灣」。然而網友們從照片中的標價發現，該品項在日本的定價換算成台幣，竟然比台灣賣得還要便宜，意外引發爭議。

執行長分享日本上架 定價激怒台灣消費者

金色三麥執行長葉冠廷在Threads發文，秀出金色三麥蜂蜜啤酒在日本伊勢丹百貨上架的照片，感性地表示這份驕傲屬於台灣，怎料這篇貼文竟然「大逆風」，讓執行長自己被炎上！因為網友發現，照片上的標價為每瓶549日圓（含稅），換算台幣約109元，「台灣賣125，謝囉」。

眾人紛紛留言狠批：「台灣人專坑台灣人」「謝謝算數達人。難過到以後不會買三麥了」「以後我們在台灣都喝台啤，到日本再喝金色三麥！」還有人酸：「可能台灣薪水比日本高，所以物價比人家貴也是可以理解的」「以後會記得不買你家的酒了 不然都被當盤子」；但也有人認為，定價不一定是執行長的問題，「台灣通路業者不讓利也不是一天兩天的事」，也有人推測可能是關稅差異，並分析台灣在通路折扣後價格其實差不多。

金色三麥在日本的訂價引發台灣消費者不滿。（翻攝自Threads）

遭批坑殺台灣人 執行長親自回應揭原因

貼文引發爭議後，葉冠廷也親自留言回應，坦言理解大家會有這樣的感覺，也感謝願意提出來討論。他解釋，日本近年日幣相對台幣偏弱，價格在換算後，容易讓人誤以為「看起來比較便宜」。在稅制的部分他也要特別釐清，「啤酒出口不用繳酒稅，但是在台灣販售，則是依台灣法規繳納菸酒稅與相關稅負。」

葉俊廷也說，不同市場、不同通路（百貨、專櫃、促銷檔期），本來就會有各自的定價與行銷策略，這是所有國際品牌都會面對的難題，「對我們來說，不論在哪個市場，最重要的始終只有一件事：把台灣釀造的品質做好，讓更多人認識它、願意選擇它。」他強調，非常珍惜台灣這片土地對金色三麥的長期支持，未來也會更專注用最優質的台灣精釀來回報大家的監督。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

