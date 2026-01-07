金色三麥日本比台灣便宜！挨批「吃定本土」官方聲明曝

金色三麥蜂蜜啤酒日本售價低於台灣引發討論。（圖／翻攝自金色三麥臉書）





台灣精釀啤酒品牌金色三麥旗下蜂蜜啤酒在日本百貨上架後，被發現售價折合新台幣約110元，明顯低於台灣通路售價125元，引發網友質疑「坑自己人」。網紅Cheap更直言品牌「吃定台灣人」，金色三麥官方也在6日晚間親上火線致歉並表示將檢討定價策略。

日本售價曝光引熱議

風波起於金色三麥董事長兼執行長葉冠廷5日在Threads分享產品進駐日本伊勢丹百貨的照片，並以「這份驕傲，屬於台灣」形容品牌跨足國際市場。但畫面中標示的549日圓售價，經換算後卻比台灣本地價格便宜，引發討論。

廣告 廣告

有網友直言，台灣品牌在原產地卻賣得更貴，難以接受，批評聲浪不斷出現。葉冠廷隨後回應指出，價格差異與日本通路促銷、匯率波動及各國稅制不同有關，但仍未能平息外界質疑。網友在底下留言表示，「但對消費者來說，就是被背叛了」、「以後去日本再喝就好，在台灣先不用」、「你們就慢慢釀，我先Pass」、「講這麼多不如降價卡實在」

網紅Cheap質疑官方說法

網紅Cheap在臉書發文酸「好大的盤子」，認為官方說法羞辱智商。他質疑，出口雖免繳台灣酒稅，卻仍須負擔日本酒稅、跨海運費、倉儲、關稅及通路抽成，成本疊加後理應更高，卻反而賣得更便宜，直言這是「低價搶海外、市場回收靠台灣」的典型操作。

Cheap更點名，品牌在日本知名度不高，需靠價格競爭打市場，回到台灣則以日本百貨上架作為行銷亮點，提高本土售價，核心原因就是因為台灣消費者會買單。

對此，金色三麥集團6日晚間發布官方聲明，重申日本售價會依通路與檔期調整，並受匯率、稅制及營運成本差異影響。同時也再次致歉，坦言此次價格比較讓支持者感到失望，未來將重新檢視各市場定價策略。

金色三麥官方聲明。（圖／翻攝自金色三麥Threads）

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

澎湖首座草莓自助農場！ 暖冬產量少 草莓880元／斤

好市多1款咖啡豆「漲幅達66% 」會員嘆喝不起

春節前「漲聲響」 路易莎「飲品、餐飲」90款貴5元

